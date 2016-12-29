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عبر الإمارات

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رأي البيان

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كلمة رئيس التحرير

  • دولة الخير

    دولة الخير

    ليس غريباً أبداً أن تكون الإمارات دولة الخير، ورمزه الأكثر إشراقاً في هذا العالم، فهذا شعب يعتنق الخير عقيدةً وفكراً وحياةً، في ظل قيادة عظيمة، جعلت الخير منهج حياة داخل الإمارات وخارجها، منهجاً إنسانياً سره إدراكنا قيمة العطاء.

ملفات البيان

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أعمدة

  • كان عاماً مليئاً بالحياة

    كان عاماً مليئاً بالحياة

    لو أردت الحديث بصراحة لقلت إن سنة 2016 التي ودّعناها منتصف ليل البارحة لم تكن سنة سعيدة أبداً، كانت مرهقة ومليئة بالكثير من الألم، لكن هذا التوصيف السطحي لـ365 يوماً لا يبدو عادلاً بالفعل..

  • رعب رأس السنة

    رعب رأس السنة

    كان العالم كله مستنفراً طوال يوم أمس، اختلطت الاحتفالات بانتهاء عام وقدوم عام جديد مع حالات التأهب القصوى للأجهزة الأمنية، خوفاً من الذئاب المنفردة، أولئك الذين يسمون أنفسهم مجاهدين، فقد يكررون مذبحة نيس الفرنسية أو برلين الألمانية.

  • التسامح في عام الخير

    التسامح في عام الخير

    اليوم الأحد هو بداية العام الجديد 2017، وأول أيام عام الخير، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس

مقالات

  • الإعلام العربي في قفص الاتهام

    الإعلام العربي في قفص الاتهام

    عادت نغمة تعليق فأس الخلاف العربية/‏العربية، التي وصلت في هذا الزمان إلى حد الحرب الأهلية والحروب بالوكالة، في عنق

  • الإمارات الأولى عربياً في مؤشر السعادة

    الإمارات الأولى عربياً في مؤشر السعادة

    «لا يعمر الأوطان، ويشيد الأمجاد إلا شعوب يملأ نفوسها الرضى والسعادة، وإن سعادة الفرد هي البداية لمجتمع مستقر مطمئن

  • إبراء الذمة أميركياً

    إبراء الذمة أميركياً

    كان من الطبيعي أن ينظر الكثيرون إلى الموقف الأميركي الذي سمح بتمرير قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي، على أنه

  • أمنياتنا في العام 2017

    أمنياتنا في العام 2017

    غادرنا عام 2016 حاملاً معه الكثير من الذكريات المحزنة ومناظر الأشلاء ودماء القتلى التي نشرها الإرهابيون في بقاع الأرض

  • حقاً إنها إمارات الخير

    حقاً إنها إمارات الخير

    نعم، إنها حقاً إمارات الخير ونعم إنها إمارات زايد الخير، التي هي دوماً رائدة في مبادراتها الراقية، فمن مبادرة وطن

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البيان الاقتصادي

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عالم واحد

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المعرفة

  • الحل النباتي لمشكلة الجوع

    الحل النباتي لمشكلة الجوع

    تتسم طريقة تناولنا للطعام في عالمنا الصناعي بأنها طريقة غير صحية وغير عادلة وغير مستدامة، فكمية كبيرة من اللحوم التي

  • تعليم بُناة سوريا

    تعليم بُناة سوريا

    في حلب، المدينة السورية المدمرة والمعقل السابق للمعارضة، والتي نجحت قوات الحكومة السورية في استعادتها الآن، كان هناك

  • تقييم الأمن الإلكتروني

    غالباً ما تكون الأخبار حافزاً مهماً لمراجعة الذات، ولاسيماً بالنسبة لأعضاء مجالس الشركات. كُشِف النقاب مؤخراً عن تورط

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حوار الشرق الأوسط

  • حضانة الشركات الفلسطينية الناشئة

    حضانة الشركات الفلسطينية الناشئة

    رواد الأعمال الشباب في الأراضي الفلسطينية ينالون فرصة اختبار مدى فاعلية أفكارهم إلى جانب نظرائهم من مختلف أنحاء العالم، ما يتيح لهم خلق آمال جديدة وفتح أبواب للابتكارات من وراء الحواجز التي تطوق قطاع غزة.

  • ثورة في اقتصاد الشرق الأوسط

    ثورة في اقتصاد الشرق الأوسط

    تعهدت حكومة دبي بتحميل كل وثائقها على منصة «بلوك تشين» بحلول العام 2020. فكيف سيبدو المستقبل مع تقنية «بلوك تشين» وما الفوائد التي ستعود على منطقة الشرق الأوسط؟

  • من الشرق الأوسط إلى وادي السيليكون

    من الشرق الأوسط إلى وادي السيليكون

    بالنسبة لأغلب رواد الأعمال في القطاع التقني، لا يقتصر الانتقال إلى وادي السيليكون على كونه مجرد خطوة في الاتجاه الصحيح، بل هو اعتراف بالنجاح الذي حققوه والجهود.

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وصفة ريجيم

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اخترنا لكم

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البيان الرياضي

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صور تحكي

  • دبي تدهش العالم بأضخم كرنفال بصري احتفالاً بـ2017

    دبي تدهش العالم بأضخم كرنفال بصري احتفالاً بـ2017

    احتفلت دبي ليلة أمس بمقدم السنة الجديدة، حيث احتشد مئات الآلاف من الناس في منطقة وسط دبي والمناطق المجاورة لها قبالة برج خليفة، لمتابعة مشهد إطلاق الألعاب النارية خلال اللحظات الأولى من 2017..

  • أصالة البادية

    أصالة البادية

    صورة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية أمس، تظهر مشهداً بدوياً من مشاهد البادية العربية الأصيلة، وأناقة روحها البسيطة، على هامش فعاليات مهرجان الظفرة التراثي، الذي اختتمت فعالياته أول من أمس..

  • حمدان بن محمد: عسى الخير في صباح الجميع

    حمدان بن محمد: عسى الخير في صباح الجميع

    نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صورة لإمارة دبي والضباب يكسوها صباح اليوم الأربعاء.

  • معانقة اليم

    معانقة اليم

    ■ قوارب رابضة في أحد مرافئ خورفكان بالشارقة، تنتظر أصحابها، فيما هيأ بعض الصيادين عدتهم، ومن ضمنهم هذا الصياد الإماراتي

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معرض الصور

  • استعدادات رأس السنة

    استعدادات رأس السنة

    مشاهد مختلفة من مدن عالمية تظهر بدء الاستعدادات لاحتفالات السنة الجديدة، وفي الصورة الرئيسية فريق تلفزيوني يأخذ موقعه لتوثيق الاحتفالات من منطقة وسط دبي قرب برج خليفة، وفي باقي الصور لقطات من مدن عالمية مختلفة.

  • البيان ترصد أجواء شارع الشيخ زايد ومنطقة برج خليفة صباح اليوم

    البيان ترصد أجواء شارع الشيخ زايد ومنطقة برج خليفة صباح اليوم

    هذه الصور ومقطع الفيديو الذي تشاهدونه هنا تنقلها لكم عدسة البيان ، راصدة فيها الأجواء في شارع الشيخ زايد ومنطقة برج

  • موسم الحيب

    موسم الحيب

    قدوم موسم البرد تزدهر تجارة الحيب الذي يتم استخراجه من النخل، حيث يحظى بطلب الكثير من السياح والزوار خصوصاً في سوق الجمعة في الفجيرة، فهو معروف بحلاوته، وخصائصه الطبية كثيرة ومتنوعة، ويتم تقطيعه إلى مكعبات صغيرة لتناوله، وفترة استخدامه محدودة ليومين.

  • "متحف الاتحاد" تحفة معمارية جديدة في دبي

    "متحف الاتحاد" تحفة معمارية جديدة في دبي

    يقع مبنى متحف الاتحاد بدبي، بجانب دار الاتحاد المكان، الذي شهد توقيع وثيقة قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، ويعد المتحف الذي تقدر مساحته بنحو 26 ألف متر مربع، معلماً بارزاً ومنارة تحكي القصة الكاملة، لتشكيل الاتحاد عام 1971، ويسلط المتحف الضوء على الأحداث، التي وقعت بين عامي 1968-1974 مع طرح للسياق السياسي والاجتماعي، الذي مرّ فيه الاتحاد من مرحلة الإمارات المنفردة، حتى مرحلة الاتحاد وازدهار الدولة.

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البيان TV

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5 الحواس

  • علي بن ارحمه الشامسي.. عاشق البداوة وحارس التراث

    علي بن ارحمه الشامسي.. عاشق البداوة وحارس التراث

    لم يغب علي بن ارحمه الشامسي، عن ذاكرة الشعر النبطي في الإمارات، فقصائده التي تغنى بها أشهر المغنين لا تزال القنوات التفزيونية والإذاعات تتابع الحرص على بثها وإذاعتها، كإرث شعبي متميز، حفظ للشاعر الراحل قيمته الشعرية ومكانته الأدبية.

  • منافسات قوية في الحلقة الرابعة من بطولة فزاع لليولة

    منافسات قوية في الحلقة الرابعة من بطولة فزاع لليولة

    اشتدت المنافسة على بطاقات الصعود للدور الثاني في النهائيات، وذلك مع تقديم واحد من أقوى العروض في الحلقة الرابعة لبرنامج الميدان في نسخته الثانية عشرة، وبطولة فزاع لليولة في عامها السابع عشر..

  • «دبي للتسوق» يمنح العائلات ذكريات لا تُنسى

    «دبي للتسوق» يمنح العائلات ذكريات لا تُنسى

    تتواصل الفعاليات الترفيهية خلال مهرجان دبي للتسوق 2017، لتمنح المتسوقين مزيداً من المتعة أكثر من أي وقت سابق، وتقدم ذكريات لا تنسى لكافة أفراد العائلة، وتشمل مجموعة الفعاليات الترفيهية التي تقام في المراكز التجارية..

  • دبي تدهش العالم بأضخم كرنفال بصري احتفالاً بـ2017

    دبي تدهش العالم بأضخم كرنفال بصري احتفالاً بـ2017

    احتفلت دبي ليلة أمس بمقدم السنة الجديدة، حيث احتشد مئات الآلاف من الناس في منطقة وسط دبي والمناطق المجاورة لها قبالة برج خليفة، لمتابعة مشهد إطلاق الألعاب النارية خلال اللحظات الأولى من 2017..

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سيارات البيان

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جديد التقنية

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حياة

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أخبار عام القراءة

  • وداعاً صديقي

    وداعاً صديقي

    غداً سأستقبل صديقاً جديداً. لا أرجوك لا تظن أنني سأخونك. لكنها الحياة يا صديقي. فكم نحن بحاجة إليكم. وكم ستتوقف حياتنا إن اختفيتم. فأنتم غُرف قلوبنا التي لا يراها أحد.

  • رخص

    رخص

    عانت صفاء في طفولتها من قهر والدها الذي عبد المال وأهملها هي وأمها، وكان كلما رآها ينهرها ثم يقول لها: إنه ليوم منحوس عندما ولدتِ، فكانت صفاء تسمع ولا تفهم من الكلام شيئاً، لكنها كانت ترتجف خوفاً من أسلوب الحديث المليء بالغضب والحقد.

  • ميمونة الصياح: صداقة عميقة تربطني بالكتاب

    ميمونة الصياح: صداقة عميقة تربطني بالكتاب

    تجلس ميمونة الصياح في الغرفة الأنيقة في منزلها، تقلب صفحات كتاب بين يديها وأسرتها تلتف حولها مستمعة بشغف وحب، لما تقرؤه

  • «دبي للإعلام» في «عام القراءة».. نجاحات وتميز

    «دبي للإعلام» في «عام القراءة».. نجاحات وتميز

    نجاح إعلامي وجماهيري لافت حققته مؤسسة دبي للإعلام بقنواتها المرئية والمسموعة والمكتوبة، في إطار مواكبتها وتغطيتها ومشاركتها الشاملة لفعاليات مبادرة «عام القراءة 2016»..

  • يوم في حياة إنسان!

    يوم في حياة إنسان!

    .. وما إن وصلت إلى مكتبك إلا وترى ورقة على الطاولة تفيد بالاستغناء عنك، عندها تُهشم داخل روحك التفاؤل وانحصرت مساحته واتسع فراغ هائل من الخوف والخشية، شعرت بأنه تم خديعتك، وبأنك وحيد تكابد عناء اللحظة، ومفاجأة الوقت.

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