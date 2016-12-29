تمكّنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بمساعدة المركز الوطني للبحث والإنقاذ من إنقاذ مواطناً في العقد الثالث من العمر ظل عالقاً في أعالي سلسلة جبال الحلاة بالفجيرة، أثناء تسلقه مرتفعات قمم السلاسل الجبلية .
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أطلقت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير "جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين" في قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كشف عادل شاكري، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تزويد جميع مركبات الأجرة في الإمارة بعدادات ذكية وكاميرات مراقبة بحلول عام 2018، مشيراً إلى أن عدد مركبات الأجرة يبلغ 10 آلاف و41 مركبة أجرة.
نفذت بلدية دبي ممثلة بإدارة النفايات الأسبوع الماضي حملة التوعية الخاصة للمناطق التجارية في سوق الذهب بديرة، وذلك تحت شعار «بيدك.. استدامة نظافة مدينتك»، ضمن نطاق مسؤوليتها وجهودها الدائمة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة..
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، انتهاء حالة تشكل الضباب التي شهدتها الدولة على مدى 4 أيام متواصلة، يوم غد الاثنين، نتيجة انخفاض نسب الرطوبة وتحول الرياح، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود فرص لتشكل الضباب اليوم على مختلف مناطق الدولة الداخلية.
ليس غريباً أبداً أن تكون الإمارات دولة الخير، ورمزه الأكثر إشراقاً في هذا العالم، فهذا شعب يعتنق الخير عقيدةً وفكراً وحياةً، في ظل قيادة عظيمة، جعلت الخير منهج حياة داخل الإمارات وخارجها، منهجاً إنسانياً سره إدراكنا قيمة العطاء.
بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2017 «عام الخير» في دولة الإمارات، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله..
بقيود تفوق قيود القانون، وأغلال أشد من أغلال السجن، يفرض المجتمع على أصحاب السوابق أسواره، ويحول بصرامة بينهم وبين أن يعيدوا بناء حياتهم، أو أن يجدوا عملاً يصلح ما بقي من أعمارهم، أو يسكنوا إلى زوجة يتعاونان معاً على إكمال مشوار حياتهم بعيداً عن الخطيئة ومهاوي الجريمة..
كان العالم كله مستنفراً طوال يوم أمس، اختلطت الاحتفالات بانتهاء عام وقدوم عام جديد مع حالات التأهب القصوى للأجهزة الأمنية، خوفاً من الذئاب المنفردة، أولئك الذين يسمون أنفسهم مجاهدين، فقد يكررون مذبحة نيس الفرنسية أو برلين الألمانية.
رواد الأعمال الشباب في الأراضي الفلسطينية ينالون فرصة اختبار مدى فاعلية أفكارهم إلى جانب نظرائهم من مختلف أنحاء العالم، ما يتيح لهم خلق آمال جديدة وفتح أبواب للابتكارات من وراء الحواجز التي تطوق قطاع غزة.
مشاهد مختلفة من مدن عالمية تظهر بدء الاستعدادات لاحتفالات السنة الجديدة، وفي الصورة الرئيسية فريق تلفزيوني يأخذ موقعه لتوثيق الاحتفالات من منطقة وسط دبي قرب برج خليفة، وفي باقي الصور لقطات من مدن عالمية مختلفة.
قدوم موسم البرد تزدهر تجارة الحيب الذي يتم استخراجه من النخل، حيث يحظى بطلب الكثير من السياح والزوار خصوصاً في سوق الجمعة في الفجيرة، فهو معروف بحلاوته، وخصائصه الطبية كثيرة ومتنوعة، ويتم تقطيعه إلى مكعبات صغيرة لتناوله، وفترة استخدامه محدودة ليومين.
يقع مبنى متحف الاتحاد بدبي، بجانب دار الاتحاد المكان، الذي شهد توقيع وثيقة قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، ويعد المتحف الذي تقدر مساحته بنحو 26 ألف متر مربع، معلماً بارزاً ومنارة تحكي القصة الكاملة، لتشكيل الاتحاد عام 1971، ويسلط المتحف الضوء على الأحداث، التي وقعت بين عامي 1968-1974 مع طرح للسياق السياسي والاجتماعي، الذي مرّ فيه الاتحاد من مرحلة الإمارات المنفردة، حتى مرحلة الاتحاد وازدهار الدولة.
ليس بغريب أن تحتل الإمارات مكانة متقدمة بين الدول الأكثر عطاءً في مجال المساعدات الخارجية التي بلغت 32.4 مليار درهم في 2015، بعد أن تبوأت المرتبة الأولى في تقرير الأمم المتحدة العالمي لتبني القضايا الأممية،
لم يغب علي بن ارحمه الشامسي، عن ذاكرة الشعر النبطي في الإمارات، فقصائده التي تغنى بها أشهر المغنين لا تزال القنوات التفزيونية والإذاعات تتابع الحرص على بثها وإذاعتها، كإرث شعبي متميز، حفظ للشاعر الراحل قيمته الشعرية ومكانته الأدبية.
تتواصل الفعاليات الترفيهية خلال مهرجان دبي للتسوق 2017، لتمنح المتسوقين مزيداً من المتعة أكثر من أي وقت سابق، وتقدم ذكريات لا تنسى لكافة أفراد العائلة، وتشمل مجموعة الفعاليات الترفيهية التي تقام في المراكز التجارية..
يعتقد بعض مستخدمي الهواتف الذكية أن أغلب المخاطر التي تواجه أجهزتهم تأتي من الاتصال بالإنترنت، لكن ثغرة جرى اكتشافها، مؤخرا، في نظام التشغيل "إي أو إس"، أظهرت أن فتح رسالة نصية مجهولة قد يؤدي إلى إرباك هواتف "آيفون".
واحد من الأشياء التي قد يتجاهلها الكثير من الأفراد هي شعر الذرة ( شواشي الذرة) ما لا تعرفه أنها تمتلك الكثير من الفوائد الصحية المدهشة لجسمك حقاً سوف تصدمك فوائدها، حتى تتجنب رميها ووضعها على جانب قبل طهي الذرة .
عانت صفاء في طفولتها من قهر والدها الذي عبد المال وأهملها هي وأمها، وكان كلما رآها ينهرها ثم يقول لها: إنه ليوم منحوس عندما ولدتِ، فكانت صفاء تسمع ولا تفهم من الكلام شيئاً، لكنها كانت ترتجف خوفاً من أسلوب الحديث المليء بالغضب والحقد.
.. وما إن وصلت إلى مكتبك إلا وترى ورقة على الطاولة تفيد بالاستغناء عنك، عندها تُهشم داخل روحك التفاؤل وانحصرت مساحته واتسع فراغ هائل من الخوف والخشية، شعرت بأنه تم خديعتك، وبأنك وحيد تكابد عناء اللحظة، ومفاجأة الوقت.