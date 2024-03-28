أول نظام تظليل يعمل بالهواء في العالم جاهز لتوسيع نطاقه في مدينة مصدر

المصدر: البيان

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اختتم نظام "إيرشايد" "Airshade"، وهو أول نظام تظليل يعمل بالهواء في العالم، جولته الأولى من الاختبارات في مدينة مصدر، التي تعد أحد المجتمعات الحضرية الرائدة المستدامة في أبوظبي، والمعروفة باعتماد الحلول المبتكرة للمساهمة في جهود التصدي لمشكلة التغير المناخي.

وكانت شركة "ايرشايد تكنولوجيز" الهولندية الناشئة أول من قام بوضع تصميم النموذج الأولي لنظام التظليل "Airshade"، الذي خضع للاختبار في موقع اختبار محطة الطاقة الشمسية في مدينة مصدر للثمانية خلال الثمانية أشهر الماضية.

جاء تصميم النظام مستوحى من أوراق الشجرة: تماماً كما تتحرك أوراق الشجرة مع الشمس لتشكل ظلاً. يستخدم "Airshade"، الضغط الناتج عن تغير درجات حرارة الهواء لفتحه وإغلاقه طوال اليوم. ويعتمد النظام بالكامل على الطبيعة ويعمل دون استخدام لأجهزة استشعار أو محركات أو كهرباء.

وفي هذا السياق، قال كريس وان، المدير المساعد لـلاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مدينة مصدر: "بدأ نظام ’Airshade‘ بمحادثة بسيطة في القمة العالمية لطاقة المستقبل. وتطورت تلك المحادثة إلى فكرة للتعاون ثم تحولت هذه الفكرة إلى نموذج أولي قمنا باختباره في مدينة مصدر، ونحن الآن بصدد البحث في التطبيقات المحتملة لنظام تظليل هو الأول من نوعه والذي لا يتطلب عمله استخدام الكهرباء أو محرك أو كابلات توصيل. ويعد تعاوننا مع العشرات من الشركات الناشئة على إيجاد حلول مبتكرة لتغير المناخ أمراً شائعاً في مدينة مصدر، إذ يمكن للشركات الصغيرة أن تفعل أشياء كبيرة، وهذا ما نراه كل يوم".

تم تصميم النموذج الأولي الحائز على الجوائز ليتم توسيعه إلى مجسم معماري كبير يوفر تظليلاً ديناميكياً في مساحة مجتمعية كبيرة مثل الحديقة دون الحاجة إلى الكهرباء. ويمكن أيضاً استخدامه لتوفير تظليل ديناميكي لواجهة مبنى لتحسين كفاءة الطاقة.

من جانبه، قال نيكولا زناور، مؤسس شركة "ايرشايد تكنولوجيز": "ما زلنا نقوم بتقييم الخطوات التالية لتوسيع نطاق عمل ’Airshade‘، ولكننا ممتنون للغاية لمدينة مصدر على إتاحة هذه الفرصة لنا لتحويل مفهومنا الابتكاري إلى واقع ملموس. يعتبر هذا المشروع التجريبي دليلاً على قوة رؤيتنا المشتركة وجهودنا الحثيثة. وبعد نجاحنا في اختبار أول نظام تظليل يعمل بالهواء في العالم، فقد أطلقنا العنان لمستقبل حلول البناء القائمة على الطبيعة، ونحن متحمسون لمواصلة العمل مع مدينة مصدر".

كما شهد تنفيذ مشروع "Airshade" التجريبي تعاون شركة "آروب" الهندسية الرائدة، وشركة "ميتاديكور" المتخصصة في تصنيع الواجهات، إلى جانب مدينة مصدر وشركة "ايرشايد تكنولوجيز".

يذكر أن نظام "Airshade" واحد من عدة مشاريع معنية بتكنولوجيا المناخ يجري العمل على اختبارها في مدينة مصدر، بما في ذلك تعاوننا الأخير مع "أليسكا تكنولوجيز" لإطلاق أول مزرعة عمودية ذكية داخلية في المدينة.