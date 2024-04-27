11.07 مليار درهم تصرفات أسبوعية لعقارات دبي

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الأسبوع الماضي 11.07 مليار درهم نتجت عن 4268 صفقة، إذ شهدت الدائرة تسجيل 3478 مبايعة بقيمة 8.30 مليارات درهم، و681 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.33 مليار درهم، و109 معاملات هبات بقيمة 446.7 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على 260 مبايعة لأراضٍ، و3014 مبايعة لوحدات سكنية، و204 مبايعات لمبان، فيما توزعت صفقات الرهون على 172 رهناً لأراض، و404 رهونات لوحدات سكنية، و118 رهناً لمبان.

وحلت منطقة نخلة جميرا في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 570 مليون درهم نتجت عن 47 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 630 صفقة بقيمة 566 مليون درهم، وثالثاً منطقة المركز التجاري الأولى عبر صفقتين بقيمة 479 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخليج التجاري عبر 210 صفقات بقيمة 399 مليون درهم، وخامساً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد عبر 122 صفقة بقيمة 299 مليون درهم.

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