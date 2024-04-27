زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب شرق تركيا

المصدر: د ب أ

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وقع زلزال بقوة 1ر4 درجات على مقياس ريختر في قضاء ترجان بولاية أرزينجان شرقي تركيا ليل السبت.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) عبر موقعها الالكتروني، أن زلزالا بقوة 1ر4 درجات حدث عند الساعة 0130التوقيت المحلي مركزه قضاء ترجان،بحسب وكالة الاناضول التركية للأنباء.

ولفتت إلى أن الزلزال وقع على عمق 67ر15كيلومترا .

ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر جراء الزلزال.

يذكر أن زلزالين بقوة 7ر7 درجات و6ر7 درجات على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من شباط/فبراير العام الماضي ، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية. وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.

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