خسائر تغير المناخ ستبلغ 38 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2049
أفاد باحثون في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ إن تغير المناخ سيتسبب في خسائر للاقتصاد العالمي تبلغ قيمتها 38 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2049، حيث يدمر الطقس المتطرف المحاصيل الزراعية ويضر بإنتاجية العمال ويدمر البنية التحتية.
وسيؤدي ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى انخفاض الدخل بنسبة 19% على مستوى العالم بحلول منتصف القرن، مقارنة باقتصاد عالمي بدون تغير مناخي، وفقا لبحث تم نشره في مجلة "نيتشر" اليوم الأربعاء. واستخدم البحث بيانات من أكثر من 1600 منطقة حول العالم على مدار الأربعين عاما الماضية لتقييم التأثيرات المستقبلية لكوكب أكثر حرارة على النمو الاقتصادي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ليوني فينز، العالمة التي قادت الدراسة قولها في بيان إن "تغير المناخ سيتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة خلال الأعوام الـ25 المقبلة في كل الدول تقريبا.. يجب أن نخفض انبعاثاتنا بشدة وعلى الفور، وإذا لم نفعل ذلك، ستكون الخسائر الاقتصادية حتى أكبر في النصف الثاني من القرن، لتصل إلى 60% في المتوسط العالمي بحلول عام 2100".