تشيلي تبدأ في خفض تدريجي لساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة

المصدر: وكالات

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قررت تشيلي البدء تدريجيا في خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة.

ودخل قانون 40 ساعة عمل أسبوعيا حيز التنفيذ في دولة تشيلي بأمريكا الجنوبية يوم الجمعة. وسيتم خفض ساعات العمل الأسبوعية في البداية من 45 ساعة إلى 44 ساعة.

وفي أبريل 2026، سيتم خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 42 ساعة، ثم سيتم خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة في عام 2028. وستظل رواتب الموظفين كما هي.

وقالت وزيرة العمل جانيتا جارا لراديو "كوبيراتيفا" "هذا القانون جيد للبلاد وللعمال وللشركات".

وأضافت "في الوقت الحالي، هناك الكثير من حالات الغياب بسبب التعب والمرض العقلي نتيجة العمل الزائد والعبء المزدوج على النساء".

يذكر أنه من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعد تشيلي واحدة من الدول التي لديها أكبر عدد من ساعات العمل الأسبوعية.

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