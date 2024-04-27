المصدر: إعداد- وائل زكير

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هل الصالة الرياضية ضرورة لإنقاص الوزن؟ .. يقول الخبراء والمختصون إنه ليس من الضروري الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لإنقاص الوزن، لأن فقدان الوزن يعتمد في المقام الأول على حرق السعرات الحرارية من خلال مجموعة من التغييرات الغذائية والنشاط البدني.

ويعد الالتزام بنظام غذائي صحي من العوامل الرئيسية لنجاح فقدان الوزن.

ويمكن تحقيق فقدان الوزن دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية من خلال مجموعة من التغييرات الغذائية وتعديلات نمط الحياة ودمج النشاط البدني في روتينك اليومي.

فيما يلي طرق فعالة لإنقاص الوزن دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية:

التركيز على التغذية

تناول الأطعمة الكاملة

املأ طبقك بالأطعمة الكاملة والقليلة المعالجة مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية. هذه الأطعمة غنية بالعناصر الغذائية ومشبعة ومنخفضة السعرات الحرارية مقارنة بالبدائل المصنعة.

ابتعد عن الأطعمة المصنعة

قلل من تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة والدهون غير الصحية. يمكن أن تساهم هذه الأطعمة في زيادة الوزن وتعيق التقدم نحو تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

تدرب على التحكم في الأجزاء

انتبه إلى أحجام الأجزاء لتجنب الإفراط في تناول الطعام. استخدم أطباقًا أصغر حجمًا، وقم بقياس الحصص، وانتبه إلى إشارات الجوع والامتلاء لمنع تناول السعرات الحرارية غير الضرورية.

حافظ على رطوبة جسمك

حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب الكثير من الماء طوال اليوم. يساعد الماء على دعم عملية التمثيل الغذائي، وقمع الشهية، وطرد السموم.

شرب 8-10 أكواب من الماء

اهدف إلى شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا، أو أكثر إذا كنت نشيطًا بدنيًا أو في الطقس الحار.

تجنب المشروبات السكرية

تجنب المشروبات السكرية مثل الصودا وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة، والتي يمكن أن تضيف سعرات حرارية غير ضرورية إلى نظامك الغذائي. اختر الماء أو شاي الأعشاب أو الماء الفوار المنكه بالفواكه الطازجة للترطيب دون السعرات الحرارية الإضافية.

إعطاء الأولوية للنوم



استهدف الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة. قلة النوم يمكن أن تعطل مستويات الهرمونات، وتزيد الشهية، وتؤدي إلى زيادة الوزن. وقم بإنشاء جدول نوم ثابت، وقم بإنشاء روتين مريح قبل النوم، وقم بتحسين بيئة نومك لتحسين جودة النوم.

إدارة الإجهاد

يمكن أن يساهم التوتر المزمن في الأكل وزيادة الوزن. مارس تقنيات تقليل التوتر مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا أو قضاء الوقت في الطبيعة. ابحث عن طرق صحية للتعامل مع التوتر وإعطاء الأولوية للرعاية الذاتية لدعم الصحة العامة.



النشاط البدني

قم بزيادة مستويات نشاطك اليومي عن طريق المشي كلما أمكن ذلك. اصعد الدرج بدلًا من المصعد، أو أوقف سيارتك بعيدًا عن وجهتك، أو اذهب للتمشية أثناء فترات الراحة في العمل.

10000 خطوة يوميًا

اهدف إلى القيام بما لا يقل عن 10000 خطوة يوميًا لدعم فقدان الوزن والصحة العامة. قم بتحويل الأعمال المنزلية إلى تمرين عن طريق التنظيف أو البستنة أو القيام بأعمال الفناء.

يمكن لهذه الأنشطة أن تحرق السعرات الحرارية وتبقيك نشيطًا دون الحاجة إلى عضوية صالة الألعاب الرياضية.

وقم بدمج تمارين وزن الجسم مثل القرفصاء والطعنات والضغط والألواح الخشبية في روتينك.يمكن أداء هذه التمارين في أي مكان، ولا تتطلب أي معدات، وتساعد في بناء القوة وتماسك العضلات.

حدد أهدافًا واقعية لفقدان الوزن

احتفظ بمذكرة طعام أو استخدم تطبيقًا للهاتف المحمول لتتبع وجباتك والوجبات الخفيفة والمشروبات.

يمكن أن تساعدك مراقبة تناولك للطعام على تحديد الأنماط وتتبع التقدم وإجراء التعديلات حسب الحاجة للوصول إلى أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن.

حدد أهدافًا واقعية وقابلة للتحقيق لفقدان الوزن وممارسة الرياضة والصحة العامة. قم بتقسيم الأهداف الأكبر إلى خطوات أصغر يمكن التحكم فيها، واحتفل بالتقدم الذي تحرزه على طول الطريق. ركز على إجراء تغييرات مستدامة في نمط الحياة بدلاً من البحث عن حلول سريعة أو تدابير جذرية.

مضغ الطعام جيدًا وعدم الإفراط

تمهل وتذوق كل قضمة عن طريق مضغ الطعام جيدًا والانتباه إلى الطعم والملمس والرائحة

يمكن أن يساعدك تناول الطعام بوعي في التعرف على إشارات الجوع والامتلاء، ومنع الإفراط في تناول الطعام، وتعزيز علاقة صحية مع الطعام.

ابتعد عن التلفزيون أثناء الأكل

قلل من عوامل التشتيت مثل التلفزيون أو الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر أثناء تناول الطعام لتجنب الأكل الطائش وتعزيز عادات الأكل الواعية. وركز على الاستمتاع بوجبتك والاستماع إلى إشارات الجوع والشبع في جسمك.

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