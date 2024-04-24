قفزة في المعركة العالمية ضد المرض .. نتائج مبشرة لعقار للرضع المصابين بالملاريا

المصدر: د ب ا

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أصدرت شركة الأدوية السويسرية "نوفارتس"، بيانات مشجعة ناتجة عن دراسة خاصة بعقار مُعدّ للأطفال الرضع المصابين بالملاريا، فيما يحتمل أن يمثل قفزة في المعركة العالمية ضد المرض الذي ينقله البعوض.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاربعاء، عن شركة الأدوية السويسرية العملاقة القول، إن التركيبة الجديدة من عقار "كورتيم"، والتي تم إعدادها خصيصا للأطفال الرضع الذين يقل وزنهم عن 5 كيلوجرامات (بما يعادل 11 رطلا)، أظهرت فعالية وسلامة واعدين.

وجاء في بيان الشركة أن "نوفارتس" تقوم بإجراء البحث مع منظمة "ميديسنز فور ملاريا فينتشرز" غير الربحية.

وفي حال تمت الموافقة على العقار الجديد، فإن "نوفارتس" تعتزم طرحه للجمهور في أقرب وقت ممكن.

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