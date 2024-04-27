574 مليون درهم صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني للربع الأول بنمو 27.5 %

المصدر: دبي ـ البيان

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حقق بنك رأس الخيمة الوطني صافي أرباح ربع سنوية قياسية بعد الضريبة في الربع الأول من العام بقيمة 574.2 مليون درهم بنمو قدره 27.5% (وبزيادة 39.7% على أساس ما قبل الضريبة).

جاء ذلك مدفوعاً بالزخم المستمر على جانبي الميزانية العمومية وبلغ صافي دخل الفوائد 879.5 مليون درهم، بزيادة قدرها 11.5% على أساس سنوي، مدعوماً بدخل رسوم قوي قدره 294.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 9.6% على أساس سنوي.

وقال رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي للمجموعة: أودّ أن أستهلّ رسالتي بتقديم الشكر الجزيل لقيادتنا الحكيمة في الإمارات، والثناء على الجهود التي بذلها المعنيّون، سواء الشرطة، أو فرق الاستجابة الأوّلية، أو الإسعاف، أو فِرق الدفاع المدني، أو فِرق البلديات، أو عمّال التنظيف وغيرهم ممّن عمل من دون كلل في سبيل إعادة تأمين الخدمات الأساسية، وتقديم خدمات الإنقاذ والإغاثة إلى السكّان والسيّاح خلال المنخفض الجوي غير المسبوق الذي تأثّرت به البلاد.

وأكد أن مرحلة التحوّل الاستراتيجي التي يشهدها البنك تسير بشكل جيّد، فيما نخطو خطوات حثيثة نحو التحوّل إلى بنك رقمي بلمسة إنسانية. وانطلاقاً من استراتيجية التنويع التي نعتمدها في البنك، تجاوزت القروض والتسليفات للشركات عتبة العشرة مليارات درهم إماراتي. وباتت تستأثر خدماتنا المصرفية للمؤسّسات والشركات بنسبة 28% من مدخولنا و40% من مدخولنا قبل احتساب الضرائب. علاوةً على ذلك، نما دخل البنك من الرسوم بنسبة 9.6% على أساس سنوي، ممّا يُعزّز تنوّع مصادر دخلنا.

وأضاف: نواصل تعزيز استثمارنا في مجال التكنولوجيا والبيانات بهدف تقديم خدمات أفضل إلى عملائنا مع الحفاظ على الصرامة في إدارة الكفاءة التشغيلية. يتجلّى ذلك في معدّل الكلفة إلى الدخل الذي بلغ 33.1% في الربع الأوّل من عام 2024 (بتراجع معدّله 236 نقطة أساس مقارنةً بالربع الأوّل من عام 2023).

وقد أبرمنا بعض الصفقات المهمّة في الربع الأوّل من عام 2024. فقد وقّعنا اتّفاقاً مع شركة موانئ دبي العالمية، بحيث نستفيد من شبكتها الواسعة وممّا توفّره من بيانات بالوقت الفعلي لنُقدّم إلى عملائنا خدمات تمويل تجارية أفضل. وأشار إلى أنه مع استمرار اقتصاد الدولة بتسجيل الزخم والنمو فيما نستعدّ لدخول الربع الثاني، نراقب عن كثب ارتفاع معدّلات الفائدة، والتطوّرات الجيوسياسية.

كما أنّنا في صدد تقييم وَقع المنخفض الجوي على عملائنا وندرس أفضل السُبل لمُساندتهم.

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