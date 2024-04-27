«ثيتر ڤوكس سينما» تجربة فاخرة في «مول الإمارات»

المصدر: دبي – البيان

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كشفت ڤوكس سينما عن إرساء معايير جديدة في عالم التجارب السينمائية الفاخرة من خلال إعادة افتتاح تجربة «ثيتر» في مول الإمارات بعد عملية تجديد كاملة.

وتضمن تجربة «ثيتر» المُعاد تصميمها بعناية تجارب محسنة للضيوف، حيث تشكل إنجازاً آخر في عمليات تجديد ڤوكس سينما وتؤكد على التزامها بالاستثمار في محفظتها الحالية وتحسينها.

وقال إينياس لحود، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه: «تمثل تجربة ثيتر في مول الإمارات الجيل الجديد في عالم السينما الفاخرة، وتؤكد التزام ڤوكس سينما في الارتقاء إلى آفاق جديدة من التميز في مجال الترفيه. وتتمثل أولويتنا الاستراتيجية خلال العامين القادمين في مواصلة الاستثمار في محفظتنا ضمن المنطقة وتوفير تجارب سينمائية وغامرة هي الأفضل ضمن فئتها ولا يمكن تكرارها في المنزل».

ويمكن لضيوف تجربة «ثيتر» الاستمتاع بوصول حصري إلى صالة لاونج الخاصة والتي تتضمن العديد من خيارات المقاعد الأنيقة، فضلاً عن طاولة بلياردو ولعبة دفع الأقراص، مما يجعل منها الوجهة المثالية للتواصل أو تناول وجبة شهية قبل مشاهدة فيلم أو بعده.

وتتميز الصالة الخاصة والمُجددة بتصميم فاخر ومريح، بإلهام من عالم السينما مع تذكارات من الأفلام وملصقات رقمية شهيرة تزيّن الجدران.

وخضعت جميع الصالات الأربع إلى عمليات تجديد شاملة، حيث تم تحديثها لتعزيز الراحة والميزات العملية. ونزولاً عند رغبة العملاء، تم تزويد صالات ثيتر بمقاعد محسنة مع مساحة إضافية للأرجل. كما يمكن للضيوف الاختيار بين ترتيبات الجلوس الفردية أو المزدوجة أو الجماعية (أربعة مقاعد) مع البطانيات والوسائد والشواحن اللاسلكية والطاولات الدوارة والإضاءة الشخصية المخصصة وحواجز للخصوصية بين المقاعد.

وتضم ثيتر كذلك مجموعة من أحدث التقنيات، تتضمن شاشات سينمائية كبيرة الحجم، وأجهزة عرض ليزرية بدقة 4K والنظام الصوتي Dolby Atmos Sound، مما يضمن تجربة مرئية وصوتية غامرة.

وتكتمل التجربة السينمائية الفاخرة مع قائمة المأكولات والمشروبات المتنوعة والمُصممة على أيدي خبراء الطهو في ڤوكس سينما. ولضمان سلاسة تجربة مشاهدة الأفلام، يمكن للضيوف طلب خياراتهم بضغطة زر واحدة ومن دون الحاجة إلى مغادرة مقاعدهم.

وإضافة إلى عمليات التجديد الشاملة في ثيتر، حرصت ڤوكس سينما الارتقاء بتجربة الضيوف في مول الإمارات من خلال العديد من نقاط التواصل.

وقامت ڤوكس سينما في وقت سابق من العام الحالي بترقية تجربة ستاندرد إلى بريميير، التي تَعد عشاق السينما بمستوى راحة لا يُضاهى مع أحدث التقنيات الصوتية والبصرية.

ويمكن للضيوف الاختيار بين المقاعد الهزازة أو القابلة للإمالة بما يتناسب مع زاوية الرؤية المفضلة لديهم، للاستمتاع بتجربة مرئية مفعمة بالحياة.

وبعد استكمال أعمال تجديد تجارب ڤوكس سينما في مول الإمارات، تعتزم العلامة الكشف عن تحسينات جديدة في وجهاتها الرئيسية ضمن المنطقة.