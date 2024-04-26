قيادة الحرس الوطني تعلن عن تطلعها لتجنيد كوكبة من أبناء الوطن للعمل ضمن كوادرها

المصدر: البيان

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أعلنت قيادة الحرس الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة عن تطلعها لتجنيد كوكبة من أبناء الوطن (الذكور) للعمل ضمن كوادرها بالصفة العسكرية.

وكشفت قيادة الحرس الوطني في حسابها على انستغرام شروط القبول وهي :

. أن يكون قد أنهى الخدمة الوطنية

. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة

. أن يجتاز الفحص الطبي بالدرجة الثانية أو الثالثة

. ألا يقل العمر عن (18) سنة ولا يزيد عن (35) سنة

. أن لا يقل الطول عن 160 سم

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