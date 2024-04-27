مقتل البلوغر العراقية الشهيرة أم فهد

المصدر: البيان

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اغتال شخص مجهول يستقل دراجة نارية، البلوغر العراقية الشهيرة الملقبة بـ"أم فهد" حيث أطلق عليها وابلًا من الرصاص داخل سيارتها شرق العاصمة بغداد.

وأعلن مسؤولان أمنيان أن مستخدمة "تيك توك" عراقية مشهورة، قُتلت مساء الجمعة بالرصاص في بغداد بينما كانت داخل سيارة.

وكان رجل مجهول يستقل دراجة نارية، أمام منزلها في وسط بغداد، قام برميها بالرصاص وأخذ هاتفها حسبما قال مسؤولان أمنيّان لوكالة فرانس برس طلبا عدم ذكر اسميهما.

وأكدت أجهزة الأمن العراقية أنه تم فتح تحقيق "بمقتل امرأة شهيرة على شبكات التواصل الاجتماعي عل يد مجهولين في بغداد"، على ما أفادت مصادر أمنية .

ونقل مراسل "الحرة" عن الشرطة العراقية قولها إنه في مساء الجمعة أطلق مسلح يستقل دراجة نارية، النار على امرأة تعرف باسم "أم فهد" على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل أطلق المسلح النار من مسدس عيار 9 ملم، قبل نزول المرأة من سياراتها في منطقة زيونة.

وأكد مصدر أمني آخر وفق موقع قناة "الحرة" أن المرأة التي قتلت هي "غفران سوادي" التي تعرف باسم "أم فهد" على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن إطلاق النار تسبب في إصابة امرأة أخرى كانت برفقة "أم فهد"، وهي تعمل معها في مركز للتجميل.

وقالت المرأة المصابة بحسب المصدر "إنه تم فتح النار عليها وعلى أم فهد، والتي فارقت الحياة بعد تلقيها عدة رصاصات".

وذكر بيان مقتضب لوزارة الداخلية العراقية إنه تم تشكيل فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات مقتل امرأة معروفة على شبكات التواصل على يد مجهولين، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".