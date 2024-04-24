مديرة مدرسة تؤمن الأجهزة والكتب للطلبة في منازلهم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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قدمت حصة الزريهي مديرة مجمع زايد التعليمي في القطاه بالشارقة نموذجاً حياً للقيادة التعليمية النبيلة، وعملت بجد خلال فترة الأمطار، وطلبت الزريهي حصر أعداد الطلبة المتضررين من الأمطار والذين يقطنون في مناطق بعيدة عن المجمع، من قبل الاختصاصيين الأكاديميين وقامت بتوصيل أجهزة الكمبيوتر الحديثة والكتب التعليمية إلى منازل الطلاب بمبادرة شخصية منها مدفوعة بحرصها على استدامة تعليم الطلبة بغض النظر عن تأثير الحالة الجوية.

توصيل

وأثناء عملية التوصيل، وثق أحد أولياء الأمور لحظة توصيل المديرة جهاز الحاسب الآلي والمواد التعليمية لابنه بتصوير فيديو أظهر فيه حضور المديرة بسيارتها الخاصة وسعادة ابنه باستلام المواد التي تضمن له استمرارية تعليمية، وعندما نشر المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي تم تداوله وبدأ العديد من الأشخاص يشاركونه ويعبرون عن إعجابهم وتقديرهم لحصة وجهودها الإنسانية، وشهد الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل أفراد المجتمع.

وأصبحت حصة قائدة تعليمية ملهمة ونموذجاً حياً للنبل والإنسانية، حيث قدمت نموذجاً يعكس القيادة التعليمية الحقيقية والتفاني في خدمة الطلاب والمجتمع، وسط الصعاب والتحديات، واستطاعت تحويل الظروف الصعبة إلى فرصة للتأثير الإيجابي وتحقيق التغيير في حياة الآخرين.

وقالت حصة الزريهي إن القيادة المدرسية تلعب دوراً حاسماً في تشجيع ودعم الطلاب والكوادر التعليمية في بيئة التعليم، فعلى المديرين والمديرات أن يتحلوا بالقدرة على القيادة الإيجابية التي تساهم في تعزيز روح الانتماء والتفاعل الإيجابي بين جميع أفراد المجتمع المدرسي.

وأوضحت إن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تعتبر واحدة من الجهات التي تولي أهمية قصوى لهذا الدور الداعم، حيث تعمل المؤسسة بشكل دائم على توفير الأجهزة الإلكترونية والمواد التعليمية اللازمة التي تمكن الطلاب من مواصلة تعليمهم بشكل مستدام، مثل الحواسيب لتمكين الطلاب من الوصول إلى الموارد التعليمية الحديثة والتواصل الفعال مع المعلمين والزملاء، وبفضل هذه الأدوات التكنولوجية، يمكن للطلاب استكشاف المحتوى التعليمي بطرق مبتكرة وتنمية مهاراتهم الرقمية.

وعلاوة على ذلك، توفير المواد التعليمية اللازمة يضمن توفر المناهج والكتب الدراسية والمصادر التعليمية الأخرى التي يحتاجها الطلاب لاستكمال دراستهم بفعالية، وبهذه المواد تسهم في تعزيز عملية التعلم وتقديم فرص تعليمية شاملة ومتساوية للطلاب.

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