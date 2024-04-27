7 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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اجتذبت الأسهم المحلية سيولة 6.95 مليارات درهم، خلال الأسبوع الماضي، موزعة بواقع 4.8 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.14 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.44 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 132.3 ألف صفقة.

واستحوذت 3 أسهم، وهي: «إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة» و«الإمارات دبي الوطني»، على ما يقارب نصف سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بسيولة ناهزت 1.01 مليار درهم، تعادل 47 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 2.14 مليار درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، عند مستوى 4148.23 نقطة، أمس، آخر جلسات الأسبوع، منخفضاً بـ 0.63 % في 5 جلسات.

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم «جي إف إتش المالية» 11.7 %، و«الرمز» 10 %، و«الخليج للملاحة» 8.7 %، و«بنك المشرق» 4.65 %، و«تبريد» 4.4 %، و«مصرف عجمان» 4.4 %، و«سلامة» 3.9 %، وأمان 3.8 %.

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9042.28 نقطة منخفضاً 0.92 % خلال أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 990.5 مليون درهم في أسبوع، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 441.65 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 288 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم «اﻻتحاد للتأمين» 14.8 %، و«جي إف إتش المالية» 11 %، و«منازل» 10.1 %، و«بيانات» 9 %، و«فودكو الوطنية» 8.9 %، و«زاد الخليج اﻻستثمارية» 8.3 %، و«إشراق للاستثمار» 8.1 %، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 6.5 %، و«حياة للتأمين» 5.1 %، و«بريسايت» 4 %.

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