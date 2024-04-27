ولي عهد الفجيرة يشهد الأمسية الافتتاحية لدارة الشعر العربي

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مكانة الشعر في تاريخ الأدب العربي، ودوره الكبير في تجسيد مظاهر الحياة التي عاشها الإنسان في شبه الجزيرة العربية ورصد تحولاتها عبر العصور.

جاء ذلك خلال حضور سموه مساء أول من أمس، الأمسية الشعرية الافتتاحية لدارة الشعر العربي في الفجيرة، بحضور الدكتور سلطان العميمي رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

وأشار سموه، إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع الثقافية التي ترتقي بقطاع الأدب والثقافة في الإمارة، وتعزز جهود دولة الإمارات في العمل الثقافي والإبداعي، وتحتفي بأصحاب المواهب في المساهمة ببناء الوطن.

من جهة ثانية، شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، توقيع القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التواصل والتعاون المشترك نحو تحقيق المصالح المشتركة، وذلك على هامش ملتقى الفجيرة الإعلامي 2024. وقع مذكرة التفاهم، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، وناصر محمد اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

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