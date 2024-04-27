نادال متحمس لاحتمال اللعب إلى جانب ألكاراز في الأولمبياد

المصدر: رويترز

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‭ ‬قال لاعب التنس الإسباني المخضرم رافائيل نادال إن سيكون من الممتع اللعب إلى جانب مواطنه الشاب كارلوس ألكاراز في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس هذا العام.

وأعرب اللاعب الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى عن أمله في المشاركة مع ألكاراز في بعض بطولات الزوجي في فترة الإعداد قبل الأولمبياد.

وكان ألكاراز المصنف الثالث عالميا في الفردي قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في اللعب في الأولمبياد إلى جانب مثله الأعلى نادال (37 عاما) الذي من المتوقع أن ينهي مسيرته المبهرة هذا العام.

وفي بطولة مدريد المفتوحة حيث يتنافس الثنائي هذا الأسبوع، أقر اللاعب الشاب (20 عاما) بأنه كان متوترا إلى حد ما بشأن بدء مناقشة الأمر لكن نادال جعله يشعر بالارتياح.

وقال نادال خلال بث صوتي "لا يتعين على كارلوس أن يسألني أي شيء، كل الأمور تسير على ما يرام، سنلعب... إنه أمر مثير للحماس للغاية بالنسبة لي أيضا. وإذا لم أكن مخطئا، فقد سمعت أنه كذلك بالنسبة له.

"لذا سيكون من الرائع أن نخوض بطولة... قبل الألعاب الأولمبية لإعداد أنفسنا وخلق قدر من التآلف في الملعب".

ومن المقرر أن يشارك ألكاراز الحائز على لقبين في البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

ويتطلع نادال الذي يشارك في الأولمبياد للمرة 11 للفوز بالميدالية الذهبية الثالثة بعد إحرازها في الفردي في أولمبياد بكين 2008 ثم في الزوجي بعدها بثماني سنوات في ريو دي جانيرو.

لكن نادال مر بوقت عصيب بسبب الإصابة في السنوات القليلة الماضية وغاب عن موسم 2023 بأكمله تقريبا بسبب إصابة في الفخذ تطلبت خضوعه لعملية جراحية.

وعاد إلى المنافسة في برزبين في يناير كانون الثاني الماضي لكنه غاب لفترة جديدة بسبب إصابة في الفخذ ولم يعد سوى في برشلونة الأسبوع الماضي ثم أثار الشكوك حول مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة الشهر المقبل.

وستقام منافسات التنس في دورة ألعاب باريس على الملاعب الرملية في رولان جاروس حيث أحرز نادال لقب بطولة فرنسا 14 مرة.

وقال نادال عن الشراكة مع ألكاراز "أعتقد أننا إذا كنا جاهزين بما يكفي، فلماذا لا؟ يمكن أن تتاح لنا الفرصة لتشكيل فريق عظيم والتطلع إلى تحقيق أمور عظيمة.

"سيكون الأمر جيدا بالنسبة لكلينا. وسيكون جيدا أيضا للمنتخب الإسباني، لذلك سنرى كيف ستتطور الأمور".

ويلتقي نادال الفائز ببطولة مدريد خمس مرات مع الأسترالي أليكس دي مينو المصنف العاشر في البطولة في وقت لاحق من اليوم السبت.

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