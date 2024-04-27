«روح الأرض» يطلق مبادرة «إيرث سول فيست»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مهرجان «روح الأرض» الموسيقي، إطلاق مبادرة «إيرث سول فيست فوريست» الهادفة إلى زراعة 1000 شجرة مانجروف في الإمارات ودعم الجهود العالمية لإعادة التشجير وحماية الموائل.

وتهدف هذه المبادرة، إلى معالجة التحديات البيئية ورفع مستوى الوعي بأهمية جهود الحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الجهود الدولية لإعادة التشجير وحماية الموائل الطبيعية، وكذلك يسعى المهرجان إلى خلق أثر إيجابي في البيئة.

ويتصدر المشهد في الدورة الافتتاحية من مهرجان «روح الأرض» الموسيقي، الذي يقام في 4 مايو المقبل في قاعة «كوكا كولا أرينا» دبي، النجم العالمي «جيسون ديرولو»، فبأدائه المذهل، سيجلب «ديرولو» موهبته المتميزة وطاقته الحماسية المُعدية إلى المسرح، ليأسر قلوب الجمهور بأغنياته الشهيرة.

وإلى جانب «جيسون ديرولو»، تشارك مجموعة متنوعة من الفنانين في المهرجان، ومن بين هؤلاء مغني السول الإماراتي «أرقم»، والنجم الباكستاني «شاي جيل»، وثنائي الهيب هوب الباكستاني «يانغ ستانرز»، والنجمة الصاعدة «سيليندي ماتاهاري»، ما يَعِد بتوصيل رسالة بيئية للجمهور.

وقد تم اختيار الإمارات كونها الموقع المثالي لهذه المبادرة، ما يُبرز قدرة المنطقة على تنمية التنوع البيولوجي والترويج للاستدامة.

وتهدف مبادرة «إيرث سول فيست فوريست» إلى زراعة 1000 شجرة مانجروف في دورتها الافتتاحية، مع خطط لتوسيع نطاق هذه المبادرة في الدورات المستقبلية.