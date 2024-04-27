واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الجمعة، حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار، فيما تسعى واشنطن إلى الإسراع في تسليم المساعدات إلى كييف بعد شهور على تعطل إقرارها في الكونغرس.

وقال المسؤول الأمريكي في مؤتمر صحافي: "هذه أكبر حزمة مساعدات عسكريّة أعلنّاها حتى الآن".

يشمل برنامج المساعدة هذا الدفاع الجوي وأنظمة مكافحة الطائرات بلا طيار فضلاً عن ذخيرة المدفعية.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالخطوة، قائلاً إن ذلك سيسمح لكييف "بتحقيق استقرار على خط المواجهة".

وهذه ثاني حزمة يُعلن عنها هذا الأسبوع، بعد الكشف عن مساعدات بقيمة مليار دولار لكييف الأربعاء. وهما جزء من ميزانية المساعدة البالغة قيمتها 61 مليار دولار لكييف والتي أقرها الكونغرس هذا الأسبوع ووقع عليها لاحقا الرئيس جو بايدن.

المساعدات البالغة قيمتها مليار دولار التي أُعلن عنها الأربعاء ستأتي من مخزونات الجيش الأمريكي، أما المعلن عنها الجمعة فستأتي من عقود مع شركات الأسلحة أو من الشركاء، ما يعني أن وصولها إلى ساحة القتال سيستغرق وقتاً أطول.

بعد إصداره الأربعاء القانون الذي ينص على تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار، وعد بايدن بإرسال كميات كبيرة من العتاد وبسرعة.

والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لكييف، لكن ميزانية الدعم الضخمة تعطلت في الكونغرس لنحو عام ونصف العام، ويرجع ذلك أساساً إلى خلافات بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري.

قبل هذا الأسبوع، أعلنت واشنطن عن مساعدات لأوكرانيا في مناسبة واحدة فقط هذا العام: حزمة بقيمة 300 مليون دولار في مارس الماضي جاءت من ميزانية وزارة الدفاع.

ولاعتماد خطة المساعدة وقع إيجابي لدى الجيش الأوكراني الذي يعاني نقصاً في العديد والذخائر في مواجهة الضغط المستمر من القوات الروسية في الشرق.

وإذا كان استئناف المساعدات الأمريكية سيسمح للجيش الأوكراني باستعادة زمام المبادرة ضد قوات روسيا، فإن الاستعداد لهجوم مضاد سيستغرق وقتاً أطول بكثير، حسب ما قدرت مسؤولة عسكرية أميركية الخميس.

وقالت المسؤولة العسكرية الأمريكية للصحافيين طالبة عدم كشف هويتها، "لقد قام الأوكرانيون بتقنين ذخيرتهم لفترة من الوقت (...)، لذلك استعاد الروس زمام المبادرة".

وأضافت أن المساعدات العسكرية من الحلفاء "ستسمح للأوكرانيين بالبدء في استعادة زمام المبادرة"، لكنها "لن تكون عملية سريعة".

وأوضحت أن استلام الدفعات الجديدة وبدء استعمالها سيستغرق وقتاً "لذلك لا أتوقع أي هجوم واسع النطاق قريبا".

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