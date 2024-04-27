ملكة باهانج وقرقاش يشهدان العرض الأول لفيلم «الأطفال في الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت صاحبة السمو الملكي عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، ابنة المرحوم سلطان اسكندر حاج ملكة ولاية باهانج الماليزية، العرض السينمائي الأول لفيلم «الأطفال في الإمارات»، وذلك في مسرح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمقره بأبوظبي، كما شهد العرض معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من المسؤولين والأطفال.

ويسلط الفيلم الضوء على ثمار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لضمان تحقيق جميع حقوق الأطفال وتلبية احتياجاتهم التعليمية والصحية والاجتماعية، في بيئة تعزز تطورهم الكامل وتمكنهم من الإبداع والابتكار.

ويعرض فيلم «الأطفال في الإمارات» قصصاً حياتية ملهمة لأطفال تجسد بيئتهم التي تعزز تطورهم الكامل وتسهم في صقل مهاراتهم وشخصياتهم، وتبرز جهود الدولة في تنميتهم وتقدم نظرة شاملة في تطوير قدرات الأطفال الأكاديمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وتحث المجتمع على دعم ورعاية الأطفال من خلال التعليم وتوفير البيئة الآمنة والمحفزة لنموهم، وتغيير الصورة النمطية عن الطفولة، وتظهر التقدم والتحديث في الأساليب التربوية والتنشئة الاجتماعية، واستخدام الفيلم كأداة لعرض جهود الدولة للمجتمعات الدولية حول أفضل الممارسات في مجال حقوق الطفل وتنميته، وتقديم أطفال الإمارات كمثال ملهم للمجتمعات الأخرى لتبني سياسات مماثلة لتعزيز هذه الحقوق.

ويقدم فيلم «الأطفال في الإمارات» رؤية عميقة واستنباطية لكيفية إدماج الإمارات للمعايير الدولية في مجال حقوق الطفل ضمن إطار عملها التشريعي والتنفيذي، ما يعزز من مكانتها كرائدة في هذا المجال، ويظهر الواقع والإنجازات التي تحققت وخارطة الطريق للمستقبل، الذي تسعى الدولة لبنائه للأجيال القادمة، ويعرض الأنشطة الترفيهية والبرامج الاجتماعية وغيرها، التي تُشكل جزءاً لا يتجزأ من النمو السليم للأطفال، ويُظهر مساهمة هذه البرامج في تنمية الثقة بالنفس لدى الأطفال وتحفيزهم على تحقيق طموحاتهم.

وأنتج الفيلم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإشراف عام من الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس، وإخراج الفنانة عائشة الزعابي، وشارك في الفيلم مجموعة من الأطفال وهم: سارة المهيري، هند السويدي، موزة السويدي، شوق طارق، مزنة المنصوري، أحمد الموسوي، زينب طارق، يوسف البلوشي، وعلي حميد اللوغاني.

وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن فيلم «الأطفال في الإمارات» يسلط الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تعزيز حقوق الطفل وتنمية مهاراتهم، وهذا العمل يعكس التزامنا العميق بخلق بيئة آمنة ومحفزة تضمن لكل طفل في الإمارات النمو والتطور في جميع الجوانب الحيوية.