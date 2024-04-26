نقل الفنان إبراهيم الصلال إلى المستشفى بعد تعرضه لجلطة في المخ

المصدر: البيان

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تعرض الفنان الكويتي ابراهيم الصلال إلى جلطة في المخ نقل على إثرها مستشفى جابر.

وقال نجله خالد إبراهيم الصلال عبر حسابه في منصة «إكس»: «تعرض والدي وتاج راسي إلى وعكة صحية ونقل على إثرها إلى مستشفى جابر حيث تبين إصابته بجلطة بالرأس وبفضل من الله سبحانه وتعالى تجاوزها... وحالته حاليا مستقرة.. لا تنسونه ومرضى المسلمين من دعواتكم».

وأضاف: «اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ هو لك أن تشفيه وتعافيه وتشفي كل مريض».

ويعد الفنان القدير إبراهيم الصلال، صاحب الأعمال المسرحية والدرامية الخالدة والنجاحات الساحقة والأدوار المتميزة والأداء التلقائي المقرون بخفة الظل، أفضل من جسد شخصية الرجل كبير السن من الرعيل الأول، من أولئك الذين ظلوا محتفظين ببساطتهم وطيبتهم وتلقائيتهم ومفرداتهم وعاداتهم الأصيلة رغم كل ما طرأ على حياة مجتمعاتنا من تغيرات حضارية.

ويعتبر الصلال من فناني المسرح والدراما الكويتيين الكبار ممن عاصروا الحركة المسرحية والدرامية في الكويت منذ بدايتها، ومن الجيل الذي تتلمذ على يد الفنان المصري الكبير زكي طليمات الذي استقدمته الكويت في ستينات القرن العشرين وكلفته بتأسيس الفن المسرحي في البلاد على أسس أكاديمية وعلمية.