إنزيمات تحوّل فصائل الدم إلى الفصيلة الأولى

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء قدرة بكتيريا «أكرمانسيا موسينيفيلا» على شطر الميوسين المكون الرئيس للغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي، الذي يشبه في تركيبه المستضدات التي تحدد فصيلة الدم البشرية، وفق «تاس».

واكتشف هذه الأنزيمات فريق علمي من جامعة «دانماركس تكنيسك». واستناداً إلى الخاصية التي تتمتع بها هذه البكتيريا، قرر الفريق العلمي استخدام إنزيمات هذه البكتيريا في تحويل عينات الدم المتبرع به من الفصائل الثانية والثالثة والرابعة إلى دم من الفصيلة الأولى عن طريق تنقيتها من المستضدات.

ويأمل العلماء أن يسهل هذا الاكتشاف الخارق عملية نقل الدم المتبرع به من جميع الفصائل إلى المرضى بعد تحويله باستخدام هذه الإنزيمات إلى الفصيلة الأولى، ما يقلل من الحاجة إلى جمع وتخزين كميات كبيرة من الدم من الفصيلة الأولى لكونها آمنة.

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