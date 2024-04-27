الإمارات والكويت تبحثان تعزيز أطر التعاون المشترك في الطيران المدني

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استقبل سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس الشيخ حمود مبارك الصباح، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني لدولة الكويت الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية التابع للهيئة في أبوظبي.

وبحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير أطر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات الطيران المدني. كما جال الوفد على مرافق المركز واطلع على تطورات منظومة الطيران المدني لدولة الإمارات.

وأكد الطرفان قوة وعمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة في مختلف المجالات، واتفقا على العمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات.

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