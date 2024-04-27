أكثر من 500 متطوع في كأس آسيا لألعاب القوى

المصدر: وام

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يشارك أكثر من 500 متطوع ومتطوعة من 12 جنسية في تنظيم بطولة آسيا لألعاب القوى "دبي 2024".وتقام فعاليات البطولة بنادي ضباط شرطة دبي من 24 إلى 27 أبريل الجاري برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأكد محمد البلوشي أحد قادة التطوع في برنامج تكاتف التابع لمؤسسة الإمارات أن تنمية وتعزيز قدرات الشباب في العمل التطوعي من أهم الركائز لتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي وتوفير الفرص الملائمة لهم في جميع أنحاء الدولة.

وقال البلوشي إن المتطوعين يمتلكون خبرة متميزة في الفعاليات المختلفة، وتم اختيارهم بعناية كبيرة، وتوزيعهم على العديد من الأقسام في اللجان المنظمة على مستوى خدمات الضيوف، والمنتخبات، والمواصلات، وتنظيم الجماهير، وإدارة المنافسات، والإعلام، والتشريفات بجانب الفعاليات الخاصة بحفل الافتتاح وختام البطولة.

وأضاف : أتولى مسؤولية قائد البروتوكول، وجميع المتطوعين أظهروا رغبة كبيرة في العمل على مدار 24 ساعة، وبرنامج تكاتف التطوعي يغطي جميع الفعاليات على مستوى الدولة، وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة فإن ثقافة التطوع تمثل مكوناً أساسياً من مكونات الهوية الإماراتية، لترجمة الصورة المشرقة عن الدولة في الفعاليات التي تستضيفها، وتوفير كافة المتطلبات التي تعزز ريادتها عالمياً في تنظيمها.

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