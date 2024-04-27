هولندا ستنظر في استئناف تمويل الأونروا

المصدر: رويترز

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أعلنت الحكومة الهولندية، الجمعة، أنها ستدرس استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة إذا نفذت الوكالة توصيات لتعزيز حيادها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تحقيق لوزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا نشرت نتائجه يوم الاثنين عن مزاعم بضلوع بعض موظفي الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حركة (حماس).

وخلصت المراجعة إلى أن إسرائيل لم تدعم بعد اتهاماتها بأن مئات من موظفي الأونروا كانوا أعضاء في جماعات إرهابية في غزة.

وقالت الحكومة الهولندية إنها قدمت بالفعل تبرعها السنوي للأونروا في يناير، قبل ظهور الاتهامات الموجهة للوكالة. وكانت هولندا واحدة من بضع دول أوروبية أوقفت التمويل للوكالة مؤقتاً بعد إثارة هذه المزاعم.

وأضافت هولندا أنها لا تتوقع أي تبرعات إضافية في المستقبل القريب، لكنها ستعتبر الأونروا شريكاً محتملاً إذا تم تقديم طلبات للمساعدة.

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