غرفة دبي تطلق مجموعة أعمال دبي للوساطة وإدارة العقارات

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت غرفة دبي إطلاق مجموعة أعمال دبي للوساطة وإدارة العقارات، وذلك بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ بهدف تعزيز مساهمة القطاع في مسيرة النمو الاقتصادي بالإمارة.

وكانت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أعلنت سابقاً إطلاق ست مجموعات أعمال جديدة تمثل القطاع العقاري، بهدف تعزيز مساهمة القطاع في مسيرة النمو الاقتصادي بإمارة دبي.

وتشمل قائمة مجموعات الأعمال الجديدة التي تم تأسيسها كلاً من مجموعة عمل مطوري العقارات، ومجموعة عمل تقييم العقارات، ومجموعة عمل التأجير العقاري، ومجموعة عمل إدارة المرافق، ومجموعة عمل خدمات الديكور والتصميم الداخلي، إضافة إلى مجموعة عمل مستشاري الهندسة.

وتوفر مجموعات الأعمال منصة للحوار البناء بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، مما يساعد الشركات العاملة في مجال العقارات على الاستفادة من الفرص الجديدة، ومعالجة التحديات وتحسين التشريعات والسياسات التي تؤثر على هذا القطاع.

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