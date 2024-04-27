تهنئة خاصة من مانشستر سيتي لطرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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حرص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي علي تهنئة فريقي الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك اليوم: "تهانينا لناديي الأهلي المصري والترجي التونسي على التأهل المستحق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتأهل الأهلي للنهائي للمرة الخامسة علي التوالي بعد الفوز علي مازيمبي بثلاثية في مجموع المباراتين بينما نجح الترجي الرياضي التونسي في عبور عقبة صن داونز بالفوز ذهاباً وإياباً بهدفين.

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