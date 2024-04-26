«صلاح الدين الأيوبي» يواصل عروضه على شاشة تلفزيون دبي

المصدر: دبي - البيان

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نجاح لافت حققه المسلسل التركي «صلاح الدين الأيوبي – محرر القدس» للمخرج سيدات إنجي، منذ انطلاق عرض حلقاته على شاشة «تلفزيون دبي» التابع لـ«دبي للإعلام»، حيث لا يزال المسلسل يحظى بمشاهدات عالية وضعته في صدارة الأعمال التي يتابعها جمهور تلفزيون دبي، ما يؤكد أهمية اختيارات القناة وحرصها على تلبية أذواق قاعدتها الجماهيرية في الإمارات وعلى امتداد المنطقة.

قصة

ويواصل مسلسل «صلاح الدين الأيوبي – فاتح القدس» سرد حكايته، حيث تعرض حلقاته يومياً من الاثنين وحتى الجمعة في تمام الساعة 21:00 مساءً على تلفزيون دبي وتعاد في تمام الساعة 2:30 بعد منتصف الليل، وتدور قصته في القرن الثاني عشر، عندما تجتاح الغزوات الصليبية العالم الإسلامي، ما يؤدي إلى سقوط أجزاء كبيرة من البلدان والمدن الإسلامية ومن بينها مدينة القدس في أيدي الصليبين، وفي الوقت الذي يعيش فيه العالم الإسلامي في ظلمة اليأس، يظهر شخص ليشعل نور الأمل في القلوب، حيث يسعى إلى توحيد شتات المسلمين لمواجهة الصليبيين وطردهم وإنقاذ مدينة القدس وتحريرها من أيديهم.

سرد

واستطاع المسلسل لفت انتباه عشاق الدراما التاريخية وأن يسكن قلوب الناس، بفضل طريقته في تقديم السرد الدرامي، وما يتمتع به من قوة في إخراج مشاهده، وما يمتاز به تصويره من جماليات وكذلك براعة التمثيل، إلى جانب امتلاكه عناصر التشويق والدراما، حيث يضيء العمل على تفاصيل كثيرة في حياة القائد المسلم، منذ أن كان صغيراً وحتى تمكنه من فتح أبواب القدس وإعادتها إلى حضن العالم الإسلامي.

إنتاج

ويمثل مسلسل «صلاح الدين الأيوبي – فاتح القدس» أحدث الإنتاجات التركية التاريخية، حيث يشارك في بطولته نخبة من نجوم تركيا وباكستان، وعلى رأسهم الممثل أوغور غونيش، الذي يجسد شخصية «صلاح الدين الأيوبي»، والممثلة ديلين دوغر في دور «ثريا» زوجة صلاح الدين الأيوبي، والممثل محمد علي نور أوغلو الذي يلعب دور الحاكم والقائد العسكري «نور الدين زنكي»، فيما يجسد الممثل سيدا يلدز شخصية «أيوب بن شادي» جندي وسياسي كردي ووالد صلاح الدين الأيوبي، أما الممثل مصطفى كوناك فيلعب في المسلسل دور «عمر»، وغيرهم الكثير.

حلول

وتمكن مخرج العمل سيدات إنجي في هذا المسلسل من تقديم حلول بصرية ممتعة ورؤى إخراجية مبتكرة، أعادت سرد حكاية القائد المسلم وتقديمها بطريقة معاصرة وضمن قوالب مشوقة، وقد سبق له أن تولى دفة إخراج مسلسل «ألب أرسلان: السلجوقي العظيم»، وكذلك «نهضة السلاجقة العظمى»، حيث تمكنت هذه الأعمال من تحقيق نجاحات لافتة إبان عرضها على القنوات التلفزيونية.