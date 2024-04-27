الجزيرة يعرقل الوصل ويخطف نقطة التعادل

المصدر: متابعة: عدنان الغربي، محمد صادق، إيهاب زهدي، أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

عرقل الجزيرة فريق الوصل أمس، وخطف نقطة التعادل أمامه بنتيجة 2 - 2 في قمة مثيرة باستاد زعبيل ضمن مباريات الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين.

وافتتح الجزيرة التسجيل عن طريق علي مبخوت في الدقيقة 12، وتعادل للوصل فابيو دي ليما من ركلة جزاء في الدقيقة 10 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأحرز أمادو ديالو الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 63، ثم تعادل برونو دي أوليفيرا للجزيرة في الدقيقة 79، وحصل كل فريق على نقطة واحدة، ووصل الوصل إلى 52 نقطة، معززاً صدارته لجدول ترتيب الدوري، فيما وصل الجزيرة إلى 24 نقطة.

وحسم التعادل لقاء النصر واتحاد كلباء باستاد آل مكتوم بنتيجة 2 - 2، في مباراة الفرص الضائعة، وبهذه النتيجة حافظ «العميد»على سجله دون هزيمة في 8 جولات متتالية ورفع رصيده إلى 35 نقطة، فيما وصل «النمور» إلى 21 نقطة، سجل للنصر مانولو غابياديني في الدقيقتين «45 + 1 » و62، وأحرز لكلباء مهدي قايدي وأندريس فومبيرجر في الدقيقتين 10 و14، وألغى الحكم هدف يوري ميديروس للنصر، وهدف غوستافو أوليفيرا لاتحاد كلباء بداعي التسلل.

نغمة الانتصارات

واستعاد بني ياس نغمة الانتصارات بتغلبه على حتا 4 - 2، باستاد الشامخة، ورفع بني رصيده إلى 22 نقطة، ودفعت الخسارة فريق حتا خطوة أخرى نحو الهبوط بعد أن تجمد رصيده عند 6 نقاط.

تقدم بني ياس بهدف الألباني تاولانت سيفيري في الدقيقة (45 + 1)، وتعادل غابرييل سوزا سريعاً لحتا بهدف في الدقيقة (45 + 3)، وأضاف سيفيري الهدف الثاني له ولبني ياس برأسية في الدقيقة 51، وتكرر السيناريو وعاد حتا بعدها بثلاث دقائق للتعادل عن طريق النيجيري تشارلز في الدقيقة 54.

وأعاد فواز عوانة التقدم لأصحاب الأرض بهدف بـ«الكعب» بالدقيقة 65، قبل أن يعزز الأرجنتيني غاستون سواريز تقدم «السماوي» بالهدف الرابع بقذيفة من خارج المنطقة بالدقيقة 69.

ركلة جزاء

وتعادل فريقا الإمارات والوحدة من دون أهداف بعد مباراة متوسطة الأداء، غابت عنها الهجمات الخطرة باستثناء بعض المحاولات، وشهدت إهدار عمر خريبين مهاجم «العنابي» لركلة جزاء في الدقيقة 60، حيث تصدى لها سهيل عبدالله حارس «الصقور» بنجاح، وحاول بعدها خريبين التعويض وسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم. وبهذه النتيجة رفع الإمارات رصيده إلى 11 نقطة وتأزم موقفه أكثر في صراع البقاء، بينما رفع الوحدة رصيده إلى 35 نقطة.

بدأ الفريقان المباراة بأداء هجومي بحثاً عن هدف مبكر مع أفضلية الوحدة، الذي تفوق في السيطرة على الكرة، وكانت أبرز فرصه رأسية أحمد نورالله التي اصطدمت بالعارضة، فيما كانت الهجمة الأخطر للإمارات عن طريق مروان فهد من انفراد بالمرمى لكنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.ولم تتوقف محاولات «العنابي» لهز الشباك في الشوط الثاني، فيما واجه «الصقور» صعوبة في صناعة الفرص حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الذي لم يحقق مصلحة الفريقين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز