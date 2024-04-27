مدرب الأهلي: الجماهير سر الفوز علي مازيمبي والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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أبدي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري سعادته الكبيرة بالفوز علي مازيمبي بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في مؤتمر صحفي عقب المباراة إن فريقه قدم أداء جيد للغاية والجماهير الحمراء لعبت دوراً كبيراً في التأهل للنهائي للمرة الخامسة علي التوالي .

وأضاف: "اللاعبون قدموا مباراة كبيرة وفرضوا السيطرة على مجريات اللعب وتوقعت طريقة لعب مازيمبي لذلك بدأت بتشكيل قريب جدا من مباراة الذهاب ".

وأوضح: "استطعنا خلق فرص كثيرة وسعيد جدا بتركيز اللاعبين والأداء طوال المبارة والوصول إلى النهائي ".

وتابع: "مصطفى شوبير قدم مباريات كبيرة وبطولة مميزة ولكن الشناوي غاب لمدة ثلاثة شهور ويبدأ من الاثنين القادم المشاركة في المران بشكل كامل وحسب حالته نقوم بتقيم الأفضل للمشاركة في المباراة النهائية خصوصا ان الشناوي غائب لفترة طويلة ويفقد حساسية المباريات وهذا امر طبيعي ".

وأضاف: "لا أفكر في مواجهة الترجي الرياضي التونسي حاليا وتركيزنا في مباريات الدوري ثم نتفرغ بعدها للترجي".

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