«فنون نيويورك أبوظبي» يعرض «كل حاجة حلوة»

المصدر: أبوظبي – البيان

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كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن عرض النسخة العربية من مسرحية «إيفري بريليانت ثينغ» لدانكان ماكميلان على مسرح الصندوق الأسود يومي الأربعاء والجمعة 1 و3 مايو.

وتحمل النسخة العربية من المسرحية اسم «كل حاجة حلوة»، وهي من اقتباس وإخراج أحمد العطار، المخرج والكاتب المسرحي المصري المرموق والمدير الفني لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة. وتتناول المسرحية قضايا الصحة النفسية وكل ما يستحق الحياة في ساعة من الأجواء الفكاهية. ويشهد العرض مشاركة الممثلة السورية ناندا محمد في دور البطولة، حيث تجلس وحيدة على خشبة المسرح الفارغة مع القليل من الديكور والإكسسوارات والموسيقى، ويستمر لمدة ساعة كاملة يستكشف خلالها الحضور موضوع الصحة النفسية، كما يحظى بفرصة المشاركة مع ناندا والارتجال خلال المسرحية. ويتم تقديم المسرحية باللغة العربية مع ترجمة فورية للغة الإنجليزية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيل براجن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «إن أفضل وصف للنسخة العربية من مسرحية دانكان ماكميلان الشهيرة عالمياً هو إعادة صياغة اسمها والقول إن كل حاجة فيها حلوة. وتمثل المسرحية نقطة تلاقي مهمّة بين المسرحين الغربي والعربي، وهي تتزامن مع جلسة تدريب الممثلين العملية، إلى جانب جلسات حوارية قيّمة يقدمها خبراء مختصون. وتسهم هذه الفعاليات المميزة في الارتقاء بواقع المسرح العربي في دولة الإمارات، فضلاً عن تقديم تجربة استثنائية للحضور».