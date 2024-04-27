المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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ما أصعب أن توضع في قالب يناسب الآخرين! وما أجمل أن تكون حياتك تناسب تطلعاتك واهتماماتك؛ كتاب «حياة على مقاسك» يقدم لك وجبات غنية تحتسي في بعضها العصير، وتقوم ببعض التمارين لترسم الحياة كما تستحقها وتريد.

بعد المقدمة تبدأ سميرة كلوش بـ«وجبة المزاج الجيد»، مؤكدة فيها أن «جودة يومك بجودة نومك» موجهة لك بحلول للنوم براحة وسرعة بعيداً عن القلق مما يعينك على الاستيقاظ باكراً المهم في صحة البدن والعقل ما يؤدي بك إلى النجاح؛ ليتكون لديك «الروتين الصباحي» تحتسي فيه «عصير بناء العادات»، وممارسة الرياضة يومياً أسفل الشمس ليحتضنك النشاط ثم تقدم لك «وجبة نفسية لحياة على مقاسك»؛ تبدأ من «العقل الباطن» وتلفت نظرك إلى «قوانين العقل الباطن اجعلها تعمل لصالحك» لتوجهك إلى «برمجة عقلك الباطن» ثم تنتقل إلى «مفهوم الطفل الداخلي» الذي يحتفظ بذكريات الطفولة وكيفية معالجة الكبت أو الأذى الذي تعرض له بتدريبات عملية؛ لتصل إلى الرفاهية النفسية.

تأتي وجبة «التخطيط لحياة على مقاسك» تؤكد فيها أهمية كتابة الأهداف بـ«وضوح الرؤية» مع «رسالتك في الحياة»؛ لتنقلك إلى «عجلة الحياة»، وهو تمرين وأداة تساعدك على التوازن والنجاح ثم «لوحة الأهداف» وما يعينك على تحقيقها من تقنيات ومهارات بتمرين يتوافق مع «مصفوفة القيم»؛ لتقدم لك «وجبة المهارات لحياة على مقاسك» من الامتنان والتغلب على التسويف ما يعينك على إدارة المشكلات والأزمات بإدارة مثالية للوقت مع التعاطف مع الذات بقبول ومرونة نفسية مع الآخرين ثم خاتمة الكتاب.

كتاب منهجي عملي خفيف ينتهي في جلسة واحدة بتنوع الطرح وإيجاز بتكثيف المعنى ما يهديك السبيل لتفصيل حياة على مقاسك دون الآخرين.