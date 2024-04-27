وول ستريت تفتح على ارتفاع والقيمة السوقية لـ«ألفابت تتجاوز تريليوني دولار»

المصدر: نيويورك - رويترز

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فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الجمعة بدعم من أسهم الشركات الكبرى بعدما دفعت النتائج الفصلية القوية لشركة ألفابت قيمتها السوقية لتتجاوز تريليوني دولار، في حين هدأت قراءة رئيسة للتضخم المخاوف إزاء ارتفاع أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 28.9 نقطة أو 0.08 في المئة إلى 38114.7، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 36.2 نقطة أو 0.72% إلى 5084.65 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 209.6 نقاط أو 1.34% إلى 15821.335 عند الفتح.

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