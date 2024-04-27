النيران تلتهم حافلة هندية .. والكشف عن مصير الركاب

المصدر: د ب أ

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نجا على متن حافلة فاخرة خاصة من الموت بأعجوبة عندما اشتعلت النيران في الحافلة على طريق مومباي-بوني السريع في ولاية ماهاراشترا غرب الهند في وقت مبكر من صباح السبت.

وبحسب المصادر فإن الحريق اندلع بعد انفجار إطار العجلة وماس كهربائي لاحقاً. أدى التفكير السريع لسائق الحافلة إلى ضمان الإخلاء الآمن لجميع الركاب، وتجنب ما كان يمكن أن يكون حادثا مأساويا،ببحسب قناة"إن دي تي في "الإخبارية الهندية.

وتوجه فريق دورية الكتيبة الاحتياطية الهندية، مع مسؤولي إدارة الإطفاء وشرطة المرور ، بسرعة إلى مكان الحادث ونجحوا في إطفاء النيران.

كانت الشرطة الهندية قد أعلنت وفاة شخص وإصابة 13 آخرين جراء خروج حافلة ركاب عن السيطرة وانقلابها بولاية كيرالا في وقت مبكر من اليوم السبت.

ووفقا لما أوردته وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية، وقع الحادث عندما كانت الحافلة متجهة من تيروفانتابورام إلى أودوبي بولاية كارناتاكا.

وقالت الشرطة: "ربما غفا السائق على عجلة القيادة. كان الطريق منحدرا وسقطت الحافلة بعد فقدان السيطرة عليها".