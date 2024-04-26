معسكر للمدربين في صربيا للحصول على الرخصة الأوروبية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تقام النسخة الخامسة من الدورة التدريبية للحصول على رخصة التدريب الأوروبية والمعتمدة من الاتحاد الصربي لكرة القدم، خلال الفترة من 22 يونيو إلى 4 يوليو المقبل، ويصاحبها دورة أخرى للاعبي الكرة من عمر 13 إلى 16 سنة للمعايشة مع النادي الصربي زلاتيبور .

ويحاضر في الدورة عدد من المحاضرين المعتمدين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تحت إشراف الدكتور زكريا أحمد العوضي المحاضر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويحصل من خلالها المدربين على شهادة تدريبية معتمدة من الاتحاد الصربي لكرة القدم.

وأوضح الدكتور زكريا أحمد أن تجربة المعايشة للاعبين تتضمن انتظامهم في معسكر تدريبي لمدة 12 يوماً مع فريق صربي محترف، وتحت إشراف ⁠مدربون محترفون وحاصلون على شهادة التدريب الأوروبي، مع تواجد إداريين ومدربين إماراتيين، ويتم توفير رعاية طبية شاملة للاعبين، بالإضافة لتنظيم محاضرات توعية عن تكوين اللاعب المحترف، ويشارك اللاعبون ⁠في 3 مباريات خلال فترة المعسكر، كما يتم تدريبهم مع لاعبين أوروبيين، ويحصل كل لاعب على شهادة من النادي الصربي زلاتيبور بمشاركته في المعسكر.

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