بالاسيوس يود أن يبقى ميسي مع منتخب الأرجنتين للأبد

المصدر: رويترز

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يود إيزيكيل بالاسيوس لاعب خط الوسط في منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم أن يصبح النجم ليونيل ميسي جزءا من الفريق للأبد وقال إنه لا يمكنه تحمل فكرة اللعب لبلاده من دون وجود المهاجم الملهم.

وأقر بالاسيوس (25 عاما) الذي فاز بكأس كوبا أمريكا مع منتخب بلاده في عام 2021 وكأس العالم 2022 بصعوبة تصور منتخب الأرجنتين من دون ميسي (36 عاما) الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات.

وقال لرويترز "دعونا لا نتحدث عن عدم استمرار ميسي في الوقت الحالي. لا يمكنك أبدا تخيل المنتخب الوطني من دون ميسي. كلنا نريده أن يبقى للأبد وأن يلعب معنا دوما".

وأشاد بالاسيوس أيضا بلاعب خط الوسط أنخيل دي ماريا الذي قال إن كأس كوبا أمريكا هذا العام ستكون آخر بطولة دولية يخوضها.

وقال "لا نريد أن يعتزل دي ماريا... إنه لاعب فريد ومختلف وتاريخي على مستوى البلاد. إذا اعتزل، علينا تحقيق الاستفادة القصوى من كل جولة تدريبية وكل معسكر وكل مباراة لأننا محظوظون بنوعيته العالية".

وساعد بالاسيوس باير ليفركوزن في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم منهيا سيطرة بايرن ميونيخ على البطولة التي استمرت 11 عاما متتاليا.

وقال "تركيزي منصب على ليفركوزن وتقديم أداء جيد لصالح النادي وحجز مكان في المنتخب الوطني. أتطلع إلى المشاركة في كوبا أمريكا، لكن يجب أن أحجز مكاني".

ويملك بالاسيوس أيضا فرصة حجز مكان في تشكيلة منتخب الأرجنتين الأولمبي (تحت 23 عاما) للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في باريس هذا العام.

وقال "لم تسنح لي الفرصة للتحدث مع (المدرب) خافيير (ماسكيرانو). بالتأكيد أرغب في تمثيل بلدي والمشاركة في الأولمبياد. أنا مستعد لفعل أي شيء من أجل اللعب مع المنتخب الوطني في أي مسابقة".

وتحدث بالاسيوس عن مدى سعادته بمساعدة ليفركوزن في الفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى قائلا "أنا سعيد جدا لأني دخلت التاريخ وأصبحت الأرجنتيني الوحيد الذي فاز بلقب كهذا مع هذا النادي".

وأضاف اللاعب الأرجنتيني الذي انضم للنادي الألماني في عام 2020 وسجل 13 هدفا وشارك في تهيئة 10 فرص للتهديف خلال 116 مباراة "سيصبح الأمر علامة لبقية حياتي عندما لا أكون في النادي وأرى ما حققناه".

وأكد أن الفضل في الكثير من النجاح يعود إلى عمل المدرب تشابي ألونسو.

وقال بالاسيوس "أنا ممتن لتشابي. أنا شخص منفتح على تلقي النصائح لا سيما من شخص لعب في مركزي وقدم مسيرة رائعة".

وأشار بالاسيوس إلى أن فريقه يرفض الاندفاع بعدما بات تحقيق ثلاثية من الألقاب هذا الموسم في متناول ليفركوزن الذي يلتقي مع كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا ومع روما الإيطالي في قبل نهائي الدوري الأوروبي.

وقال "فزنا بالدوري ونسعى لتحقيق الثلاثية بينما لا يزال الأمر في متناولنا.

"يخبرنا تشابي أن كل مباراة هي بمثابة نهائي ونتعامل مع الأمر خطوة بخطوة في كل مرة".

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