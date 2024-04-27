طرق دبي: تعديل أوقات حركة مرور الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن تعديل أوقات حركة مرور الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وإمارة الشارقة في الاتجاهين خلال ساعات الذروة، ابتداءً من تاريخ 28 أبريل 2024.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": حرصاً منها على ضمان انسيابية التنقل في #دبي، تعلمكم #هيئة_الطرق_و_المواصلات بتعديل أوقات حركة مرور الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وإمارة الشارقة في الاتجاهين خلال ساعات الذروة، ابتداءً من تاريخ 28 أبريل 2024. يمكن لسائقي الشاحنات استخدام الطرق البديلة في أوقات الحظر مثل شارع الإمارات أو الانتظار في استراحات الشاحنات.

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