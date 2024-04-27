قائد قارب نهري لا يطيق انتظار المشاركة في حفل افتتاح أولمبياد باريس

المصدر: رويترز

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لا يطيق خالد درويش (60 عاما) الانتظار... فهو واحد بين 94 قائدا لقوارب نهرية يتعين عليهم نقل عشرة ألاف و500 رياضي أولمبي في نهر السين خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 مساء يوم 26 يوليو المقبل.

ويعمل درويش قائدا لقارب في نهر السين منذ عام 2010، وقد سمع قبل شهرين أنه سيشارك في العرض العائم لمسافة ستة كيلومترات بين جسري بون دوسترليتز وبون ديينا وحتى الوصول إلى ساحة تروكاديرو.

وقال درويش لرويترز "إنها سعادة كبيرة وفرصة استثنائية. لا أعرف متى ستتاح لنا الفرصة لتنظيم الأولمبياد في باريس مرة أخرى. لا تدرك مدى سعادتي بالمشاركة في هذه الدورة الأولمبية، وهو أمر يرغب فيه 67 مليون فرنسي. إنه مصدر فخر كبير وأنا سعيد بتمثيل بلدي".

ووقعت شركة "فيديت دو باريس"، التي يعمل بها درويش عقدا لتوفير أربعة قوارب كهربائية لحفل افتتاح الأولمبياد.

وشارك الطاقم بالفعل في تدريبين واختبار أول تم الصيف الماضي، ومن المقرر إجراء اختبار آخر شامل في 27 مايو آيار المقبل.

ويدرك درويش المخاطر الأمنية خلال حفل الافتتاح الذي سيشهد حضور 326 ألف شخص وسيجرى تكليف 45 ألف فرد من قوات إنفاذ القانون بتأمينه.

وقال درويش "نحن متخوفون ،في ظل ما يحدث في العالم، من الأعمال الإرهابية، نعم. لكن بصراحة لدي ثقة في قوات الأمن بالبلاد".

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