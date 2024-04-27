«دبي فود فوكس» للتصوير تعلن الفائزين في دورتها الثانية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت لجنة التحكيم لمسابقة «دبي فود فوكس للتصوير الفوتوغرافي» عن أسماء الفائزين في دورتها الثانية التي انطلقت بالتعاون مع «جلف فوتو بلس»، ضمن فعاليات مهرجان دبي للمأكولات، الذي يستمر حتى 12 مايو، وأنها استقطبت مجموعة من المصورين الهواة والمحترفين لالتقاط المشاهد الجمالية لفنون الطهي وبما يعكس تنوع ثقافة المأكولات في دبي من خلال المطاعم والأسواق المشاركة والأحياء التي تستضيف الأنشطة والبرامج الرائعة في المهرجان.

وتتضمن صور المسابقة أشهى الأطباق وأطيب المأكولات في المطاعم المحلية والفاخرة والعالمية وغيرها من الجواهر الخفية المنتشرة في دبي التي تستحق التجربة والاستكشاف، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للمأكولات، الذي انطلق بتاريخ 19 أبريل ويستمر حتى 12 مايو.

واختارت لجنة التحكيم، المؤلفة من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وجلف فوتو بلس، أفضل المشاركات التي وصلت إلى أكثر من 1000 مشاركة بناءً على مجموعة محددة من المعايير الموضوعية والمهنية.

وتنوعت الصور التي تم التقاطها ما بين تجربة المأكولات الشعبية والحياة في الأسواق وتجارب الزوار في استكشاف أماكن جديدة وجوانب مختلفة ومتنوعة من عالم المأكولات الرائع في دبي.

ويبلغ مجموع الجوائز التي خُصصت للمسابقة 25 ألف درهم، حيث فاز ساجيمون سافادين بالجائزة الأولى 10 آلاف درهم، بينما كانت الجائزة الثانية وقيمتها 5 آلاف درهم من نصيب دونيل جوميران، وحلّ كريستبفور كوميسو بالمركز الثالث وقيمة الجائزة 3 آلاف درهم. كما تم تكريم المصورين الحاصلين على المراكز من الرابع إلى العاشر بمبلغ قدره ألف درهم لكل منهم تقديراً لمشاركتهم المميزة في المسابقة.

وتحكي كل صورة قصة فريدة تُحرّك الشغف باستكشاف العالم المتنوع من المأكولات المستلهمة من ثقافات العالم في دبي. ويمكن مشاهدة الصور الفائزة وكذلك المشاركات التي لم يتم ترشيحها للفوز من قبل اللجنة، لكنها حظيت بالكثير من الإعجاب والتقدير، وذلك في معرض خاص تستضيفه فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e حتى 12 مايو، ضمن مهرجان دبي للمأكولات هذا العام.