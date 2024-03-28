مجلس حكماء المسلمين .. مبادرات استثنائية لحماية كوكب الأرض

المصدر: وام

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تبنَّى مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عددًا من الإجراءات العملية للتصدي لتغير المناخ، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي للحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتشجيع على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والتبني المستدام للتكنولوجيا النظيفة، وذلك انطلاقًا من مسؤوليته الدينية والإنسانية، وفي ظل كون قضية التغير المناخي واحدةً من أهم القضايا الملحة التي تهدد الحياة على سطح الكوكب.

ففي عام 2021 وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف "COP26" في مدينة غلاسكو، بعث فضيلة الإمام الأكبر برسالة إلى العالم أجمع يحذر من تداعيات تغير المناخ ووصفها بأنها ناقوس خطرٍ يؤكِّد ضرورة التحرك الجاد والحازم لمكافحة مخاطر التغير المناخي، وحماية مستقبل البشرية من هذا الخطر الحقيقي.

وبالتزامن مع انعقاد قمة المناخ "COP27" في جمهورية مصر العربية نهاية عام 2022، أكد شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين أهمية توعية النشء بالقضايا البيئية ومواجهة التغيرات المناخية؛ من خلال المناهج والمقررات الدراسية؛ نظرًا لما يشهده عالمنا من تحديات وتداعيات خطيرة تهدد مستقبل الإنسان المعاصر والأجيال القادمة.

وفي العام نفسه وخلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس حكماء المسلمين الذي عُقِدَ برئاسة د.أحمد الطيب، وبحضور قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسية الكاثوليكية، الذي شهدته العاصمة البحرينية المنامة، أكَّد فضيلته أن الإسلام أوجب الحفاظ على البيئة، ودعا إلى الاستثمار في استدامة مواردها، وحرَّم قطع الأشجار والنباتات أو إغراقها بالماء بهدف تخريبها، محذرًا من أن ما نشهده اليوم من فسادٍ وإفسادٍ في الأرض، وطغيان على موارد البيئة المستخلف فيها الإنسان لتعميرها، هو سيرٌ في اتجاه معاكس لإرادة الله في كونه الفسيح.

وبالتزامن مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف "COP28" خلال العام الماضي، قام مجلس حكماء المسلمين بجهودٍ مكثفةٍ، لتفعيل دور قادة الأديان في مواجهة القضايا والتحديات العالمية، والإسهام في إيجاد الحلول الفاعلة والملموسة لها، خاصة قضية المناخ، في ظل ما يشهده العالم من تداعيات سلبية لأزمة التغيرات المناخية، التي أصبحت تهدد الحياة على سطح كوكب الأرض.

وشَهِدَ عام 2023 تحركًا دؤوبًا، شرقًا وغربًا، لحشد أصوات القادة الدينيين في مواجهة قضية المناخ؛ حيث أجرى الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام، عدة زيارات إلى العاصمة الإيطالية روما، التقى خلالها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية؛ لبحث إطلاق مبادرة لتفعيل دور قادة الأديان في مواجهة التحديات المناخية، بالإضافة إلى تنظيم المجلس مؤتمر الأديان والتغير المناخي في جنوب شرق آسيا، الذي استضافته العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وحضره ما يقرب من 150 من ممثلي الأديان المختلفة في منطقة جنوب شرق آسيا، إلى جانب علماء ومفكرين وشباب مهتمين بقضايا تغير المناخ.

كما نظَّم المجلس خلال العام نفسه، بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28" ووزارة التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، القمة العالمية لقادة الأديان ورموزها من أجل المناخ، التاي حضرها ممثلون عن 18 ديانة و30 مذهبًا وطائفة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب علماء وأكاديميين وخبراء في البيئة، وممثلين عن المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب والنساء والشعوب الأصلية.

وتوجت هذه القمة بإصدار وثيقة "نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك من أجل المناخ" الذي وقَّع عليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس، إلى جانب 28 من قادة الأديان ورموزها؛ حيث دعا البيان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة لمواجهة الأزمة المناخية والحفاظ على كوكب الأرض.

وتوجت هذه الجهود بعقد جناح الأديان في "COP28"، وذلك لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، الذي شَهِدَ انعقاد أكثر من 65 جلسة حوارية، حاضر فيها نحو 325 مشاركاً من مختلف أنحاء العالم، كما وفَّر منصة عالمية للمناقشة والحوار بين الأديان من أجل اتخاذ إجراءات طموحة وفعَّالة تعزز العدالة البيئية وتحافظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة.

ويهدف المجلس خلال الفترة القادمة البناء على هذه الجهود من أجل تعزيز جهود قادة ورموز الأديان في تسريع جهود مكافحة التغير المناخي خاصة في المجتمعات الضعيفة حول العالم.

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