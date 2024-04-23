مايكروسوفت: الذكاء الاصطناعي جاهز للصناعة الألمانية

المصدر: (هانوفر - (د ب أ)

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ترى شركة «مايكروسوفت» الأمريكية العملاقة للبرمجيات أن أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت الآن ناضجة بما يكفي لدمجها في عمليات الإنتاج الصناعي في ألمانيا.

وقال المدير التنفيذي لفرع الشركة في ألمانيا، فلوريان ديتر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مستهل معرض هانوفر الصناعي: «لم يعد الأمر يتعلق بالدهشة مما يمكن أن تفعله التكنولوجيا».

وأوضح ديتر، وهو المسؤول عن أعمال كبار عملاء فرع الشركة في ألمانيا، أن الأمر الآن يدور حول تقديم مساهمة قيمة ملموسة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وقال ديتر: «من أجل تحقيق هذا الهدف يجب أن يغادر الذكاء الاصطناعي الآن المختبرات ويجد طريقه إلى غرفة المحرك في الاقتصاد الألماني».

وأوضح ديتر أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاجية، بل يتعلق أيضاً بقضايا مثل الموثوقية والسلامة المهنية، مضيفاً أن ألمانيا تتمتع بوضع جيد للغاية يُمكّنها من الاستفادة من التغييرات القادمة التي ستحدثها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقال: «لا يرجع هذا فقط إلى القاعدة الصناعية القوية للغاية. تتمتع ألمانيا أيضاً بمكانة قوية للغاية في الأبحاث الأساسية حول الذكاء الاصطناعي، وهي واحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم في تقديم طلبات الحصول على براءات اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي»، مضيفاً أنه قد نشأت العديد من المجموعات البحثية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في عدد من المدن الألمانية، مثل توبينجن ودريسدن وهايلبرون وميونخ، مشيراً إلى أن جامعة ميونخ التقنية تعد وفقاً لتصنيفات مختلفة - على سبيل المثال تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - أحد أقوى المؤسسات المعنية بأبحاث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

ويرى ديتر أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتطور إلى تكنولوجيا محورية لنمو اقتصادي مستدام في ألمانيا، موضحاً في المقابل أن تحقيق ذلك يتطلب ربط الخبرة التقليدية للصناعة الألمانية، والتي تم بناؤها على مدار عقود، بتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وقال: «وبعد ذلك قد يصبح ممكناً أيضاً تحويل أبحاث أساسية قوية إلى منتجات قابلة للتسويق. ويمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي أيضاً في التعويض عن نقاط ضعف معينة في ألمانيا كموقع، مثل الحد من نقص العمالة الماهرة».