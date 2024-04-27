«مؤتمر الموزعين» ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق الدورة الثالثة من «مؤتمر الموزعين الدولي»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، ويستقطب نخبة من أبرز الموزعين والناشرين والوكلاء الأدبيين وبائعي الكتب من جميع أنحاء العالم، ويمتد على مدار اليوم ويوم غد في مركز إكسبو الشارقة، ويجمع أكثر من 550 مشاركاً من 76 دولة، في فعالية هي الأولى من نوعها عالمياً.

وتبدأ فعاليات المؤتمر بكلمة رئيسة تلقيها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تسلّط فيها الضوء على النجاح الذي حققه المؤتمر وإنجازاته المتتالية، وتؤكد أهميته منبراً حيوياً يجمع خبراء الصناعة لرسم ملامح مستقبل قطاع النشر والتوزيع، كما يشهد جمهور المؤتمر في يومه الأول حواراً رئيساً مع أندريا جيونتي، نائب الرئيس التنفيذي لمكتبات جيونتي بإيطاليا.

ويثري أكثر من 30 متحدثاً فعاليات وجلسات وورش المؤتمر بأبرز القضايا والمعايير والممارسات التي تضمن حضور المصنفات لدى كبرى مؤسسات التوزيع في العالم، كما يسلطون الضوء على أهم التحديات التي تواجه صناعة النشر والتوزيع، عبر جدول أعمال يضم 30 جلسة حوارية وورشة عمل، تستكشف الفرص الجديدة أمام قطاع النشر والتوزيع، وتحلِّل التوجهات الحديثة والاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز تقدم وازدهار القطاع في العالم.

ويشهد المؤتمر مجموعة من ورش العمل المتخصصة يقدمها نخبة من الوكلاء الأدبيين والناشرين العرب والدوليين، والتي تفتح نافذة لاستكشاف مجموعة واسعة من القضايا الحيوية، من «دور المكتبات في مراكز التسوق» إلى «تحقيق أقصى استفادة من وسائط التواصل الاجتماعي»، ومن «المشاركة المجتمعية في تعزيز حضور الناشرين» إلى «بناء العلامة التجارية الشخصية واستراتيجيات التواصل»، وتغطي هذه الورش موضوعات متنوعة تُعزز المعرفة والتطور المهني.

ومع التركيز على «النشر في عصر الذكاء الاصطناعي» و«أساليب العمل المبتكرة لتوزيع كتب الأطفال»، يُعد المؤتمر منصة مثالية لتبادل الخبرات، وإثراء معارف الناشرين وبائعي الكتب عن «كيفية إبرام الاتفاقات مع الموزعين وما الفوائد العائدة على هذه الاتفاقات؟»، موفراً ملتقى يجمع بين الناشرين والموزعين من مختلف الثقافات والخلفيات، ليشكلوا معاً رؤية موحدة تسهم في رسم ملامح مستقبل النشر العالمي.