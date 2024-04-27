«جيسيك غلوبال» يسجل 3 أرقام في «غينيس»

المصدر: (دبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اختتام معرض ومؤتمر «جيسيك غلوبال 2024»، أمس، الإعلان عن 3 أرقام قياسية في موسوعة «غينيس»، وذلك في إنجاز بارز لمجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، إذ تم تسجيل رقم جديد «لأكبر درس للتوعية بإنترنت الأشياء» بمشاركة 293 مشاركاً، في حين تم تمثيل 104 جنسيات في فئتي «أكبر عدد للجنسيات في درس التوعية بإنترنت الأشياء»، و«أكبر عدد للجنسيات في تدريب على الأمن السيبراني».

واحتفل المتخصصون في مجال الأمن السيبراني بالابتكار على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، واستقبل الحدث السنوي الذي عقد خلال الفترة من 23-25 أبريل الجاري، 750 من أبرز شركات الأمن السيبراني في العالم، وحضور ما يزيد على 350 متحدثاً بارزاً و20 ألف متخصص من مختلف دول العالم.

وتبادل ممثلو المؤسسات المصرفية في الإمارات، وسنغافورة، وباكستان، وسلطنة عمان، والأردن، أفكارهم وتطلعاتهم حول كيفية حماية أنظمتهم ومنع التهديدات المستقبلية للبيانات. وتشير الإحصاءات، إلى أن مؤسسات التمويل والتأمين على مستوى العالم تعرضت لـ 566 انتهاكاً، ما أدى إلى تسرب أكثر من 254 مليون سجل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز