ليستر سيتي يعود للدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة مذلة لليدز

المصدر: رويترز

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عاد ليستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعد هزيمة أقرب منافسيه ليدز يونايتد 4-صفر أمام مضيفه كوينز بارك رينجرز، ليمنح متصدر دوري الدرجة الثانية فارقاً لا يمكن تعويضه في قمة الترتيب.

وقلصت النتيجة فرص ليدز صاحب المركز الثاني في التأهل المباشر للدوري الممتاز.

ويتأخر الفريق بفارق أربع نقاط عن ليستر قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم ويتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عن إبسويتش تاون الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

وقدم رينجرز عرضاً رائعاً في الشوط الأول وتقدم خلاله بهدفين دون رد.

وافتتح المغربي إلياس شاعر التسجيل لكوينز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بدلت اتجاهها وسكنت الشباك في الدقيقة الثامنة ثم أضاف لوكاس أندرسن الهدف الثاني بالدقيقة 22 لينهي الشوط متقدما 2-صفر.

وحاول ليدز الضغط في الشوط الثاني لكن دون فعالية،وسدد المهاجم الفرنسي جورجينيو روتر من منتصف منطقة الجزاء بعيدا عن المرمى.

وبعدها أضاف المهاجم الاسكتلندي ليندون دايكس وسام فيلد الهدفين الثالث والرابع لكوينز بارك من ضربتي رأس إثر تمريرتين عرضيتين من ركلتين ثابتتين.

ولجأ دانييل فاركه مدرب ليدز إلى مقعد البدلاء في محاولة للعودة للمباراة، واقترب المهاجم البديل ماتيو جوزيف من التسجيل بالفعل لكن الحارس أسمير بيجوفيتش تصدى لمحاولته من مدى قريب.

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