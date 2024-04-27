الخوار والسبعان يبهران جمهور مكتبة محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت مكتبة محمد بن راشد بالتعاون مع رابطة رواد التواصل الاجتماعي وجمعية ياس للثقافة والمسرح والفنون، أمسية شعرية استثنائيّة ووسط حضور نوعي كبير.

وجاءت الأمسية في إطار استراتيجية ورؤية المكتبة لدعم القطاع الثقافي وتعزيز الواقع الأدبي، إلى جانب تشجيع الكُتّاب والشعراء والمبدعين على تعزيز إنتاجهم الفكري والأدبي.

حرص

وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، حرص المكتبة على تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية وبمشاركة روّاد الفكر والأدب والشعر، انطلاقاً من إيمانها بأهمية نشر المعرفة وتعزيز الاهتمام بالتراث الأدبي بمختلف ألوانه وفنونه ومن بينها الشعر الفصيح والنبطي، اللذان يشكلان جزءاً أساسياً من تراث الدولة، مضيفاً «نسعى لإثراء الحياة الثقافية وتعزيز الوعي المعرفي بتقديم برامج تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وتوفير مساحة للنقاش والتبادل الثقافي عبر فعاليات تفاعلية تعزز التفاهم والتقدير للثقافات المتعددة».

وشارك في الأمسية التي قدمتها الإعلامية ميثاء صبّاح كلّ من شاعر الوطن الإماراتي علي الخوّار، ونجم شاعر المليون في موسمه الثالث الشاعر السعودي علي السبعان.

وحلقت قصائد الشاعرين في فضاءات سامية تجسدت فيها المشاعر الإنسانية في أبهى صورها، وتنوعت موضوعاتها بين الوطنية والذاتية، وحصدت تفاعلاً لافتاً من الجمهور الذي ملأ مسرح المكتبة من مثقفين وأكاديميين ومحبي الشعر باختلاف فئاتهم وأعمارهم.

معانٍ

وافتتح الشاعران الأمسية بقصائد حافلة بأسمى المعاني في حب الإمارات ومديح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبلفتة متميزة هنّأ شاعر الوطن منتخب العين بفوزه وتأهله لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بأبيات ملؤها الفخر، كما خصّ السبعان دبي بقصيدة وصف فيها جمال دبي وعبّر بها عمّا يحمل في قلبه من محبة صادقة لها وأهلها.

وفي ختام الأمسية كرّمت جمعية رواد التواصل الاجتماعي المشاركين، وتقدمت بأسمى عبارات الشكر للقائمين على إدارة المكتبة والعاملين فيها.

والجدير ذكره أن مكتبة محمد بن راشد تهدف منذ تأسيسها، إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين جميع الأفراد ولا سيما فئة الشباب في دولة الإمارات، والحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، عبر دعم وتشجيع القراءة والبحث والإبداع وريادة الأعمال، عبر الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية متميزة.