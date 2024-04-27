سيف بن زايد وذياب بن محمد ونهيان بن مبارك يعزون في وفاة محمد الحميري

المصدر: العين ـ وام

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قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، واجب العزاء بوفاة المغفور له محمد أحمد الحميري الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس في مدينة العين.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منازف بالعين عن صادق مواساتهما وتعازيهما لأبناء الفقيد وذويه.

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