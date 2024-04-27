أرسين فينجر يقدم لأرتيتا الوصفة السحرية للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال قبل مباراة فريقه خارج ملعبه في مواجهة توتنهام هوتسبير غدا الأحد إنه حصل على نصائح من سلفه الفرنسي أرسين فينجر بينما يسعى النادي اللندني للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ 20 عاما.

والفوز على الجار اللندني يمكن أن يعزز آمال فريق أرتيتا في الفوز باللقب هذا الموسم.

وينفرد أرسنال بصدارة الترتيب متفوقا بنقطة وحيدة على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي سيواجه نوتنجهام سيتي في موعد متأخر يوم الأحد وله مباراة مؤجلة.

وخلال 22 عاما على رأس الجهاز الفني في أرسنال قاد فينجر الفريق للفوز بلقب الدوري الأول ثلاث مرات في مواسم 1997-1998 و2001-2002 و2003-2004 الذي كان موسما مميزا.

وحافظ أرسنال على سجله خاليا من الهزيمة طوال موسم الدوري في 2003-2004 وانتزع اللقب بعد التعادل 2-2 في قمة شمال لندن في ملعب توتنهام.

وقال أرتيتا "لقد تحدثت إليه (فينجر) بضع مرات.

"وناقشنا بعض المواضيع عن كيفية فوز النادي بالدوري والمراحل الأخيرة (من الموسم).

"كان فينجر يتحدث عن هذه الأمور عندما كنت أنا لاعبا. خلال هذه المراحل من الموسم أي النهاية الأمر يتعلق بكيفية الوصول لسبل للفوز في المباريات. وهناك عدة طرق مختلفة لتحقيق ذلك عندما تنظر لكيفية فوزهم بالألقاب.

"وكيفية فوزهم بمباريات محددة بفوارق ضئيلة جدا جدا. دائما كان هو يتحدث عن ذلك. عن الفوارق الهامشية وكيفية استغلال الفرص للحسم."

ويحتل توتنهام المركز الخامس ولم يلعب أي مباراة طوال أسبوعين ويطمح للحصول على المركز الرابع والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبعد مباراة توتنهام سيلتقي أرسنال مع بورنموث ومانشستر يونايتد وإيفرتون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز