علم الإمارات ارتفع في القلوب فارتقى إلى الفضاء

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت دولة الإمارات، أمس، بيوم العلم، تزامناً مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد، واستجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ورفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عَلَم دولة الإمارات، في ساحة «برج خليفة» وسط جمع كبير من طلبة مدارس الدولة، الذين اصطفوا في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر الاحتفال ملوّحين بعلم الإمارات.

وأكد سموه أن «عَلَمُنا أمانة نسهر على صونها ونسابق الزمن من أجل رفعتها».

بدوره أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات في يوم العلم تحتفي بعنوان وحدتنا ورمز هويتنا وعزنا.

كما رفع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود والشيوخ والوزراء والمسؤولون في جميع إمارات الدولة، في تمام الساعة 11 من صباح أمس، علم الدولة في احتفالات تضمنت فعاليات وأنشطة عدة، لترسيخ ثقافة الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن، وتجديد العزم على مواصلة العمل والعطاء لرفعة الوطن وتقدمه.

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