عبدالله بن سالم يشهد احتفال الشارقة بيوم العَلَم

المصدر: الشارقة- البيان

شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة احتفالات إمارة الشارقة بيوم العَلَم.

وتضمن الاحتفال فعاليات وأنشطة وبرامج وطنية متنوعة، حيث تابع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، والحضور مجموعة من العروض الوطنية التي شملت فنوناً شعبية من أداء فرقة دبا الحربية، وعرض فني قدمته طالبات مدرسة الشيخة مريم للتعليم الأساسي للبنات بعنوان «هذا علمنا»، كما شاهد الحضور جملة من العروض البحرية المقدمة من نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، والتي عكست الاعتزاز بالعلم والحرص على رفعه في كل المحافل.

وعند تمام الحادية عشرة صباحاً، بدأت مراسم رفع العلم، بالمشاركة مع الفرقة الموسيقية العسكرية لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، حيث حلق عالياً في سماء الوطن، احتفالاً واعتزازاً بيوم العلم.

وأوضح خالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة لليوم الوطني 48 أن الاحتفال بيوم العلم، الذي يصادف في الثالث من نوفمبر من كل عام، يتزامن مع تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، مقاليد الحكم في الدولة، وننظر إلى علم الدولة كونه أحد أبرز ملامح وعناوين خصوصيتنا وهويتنا وحلمنا وأفقنا، وأحد أهم الرموز الوطنية للدولة وسيادتها ورايتها، التي تمثلها في كل مكان وزمان بكل شموخ.