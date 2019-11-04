"هيئة الطرق والمواصلات" تزين شوارع في دبي بــ 1000 علم

المصدر: دبي ـ البيان

شاركت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في احتفالات الدولة بيوم العَلَم، في استجابة سنوية متواصلة للمبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وشملت فعاليات الهيئة بهذه المناسبة تزيين عدد من شارعي الشيخ زايد، وجميرا، وقناة دبي المائية، بـ1000 علم، وإنارة أحد جسور قناة دبي المائية بأضواء تشكل ألوان العَلَم الأربعة، إلى جانب تزيين مبنى الهيئة الرئيس بـ160 علماً.ورفع مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة عَلَم الدولة على المبنى الرئيسي للهيئة، بحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والموظفين بالهيئة.