«المجلس الوطني» يرفع العلم.. ويؤكد على الولاء والانتماء

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفل المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة «يوم العلم»، وذلك استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية التي تعبر عن قيم الولاء وتجسد معاني الانتماء والتلاحم الوطني، والاحتفال بالإنجازات التي تحققت في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وجرت مراسم رفع العلم في مقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، حيث شاركت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، ومحمد سالم كردوس العامري، وسعيد عمير المهيري، عضوا المجلس، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، والأمناء العامون المساعدون ومديرو الإدارات وموظفو الأمانة العامة.

كما شهد فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي احتفالاً بمناسبة «يوم العلم» للتعبير عن أسمى معاني الولاء والانتماء إلى وطن معطاء، بما يجسد الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات منذ تأسيسها بفضل حكمة وحنكة قيادتها الرشيدة.